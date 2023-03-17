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Происшествия17 марта 2023 8:05

Тело лежало в квартире несколько дней: сибирячка убила любимого одним ударом ножа в грудь и сбежала

61-летнюю жительницу Ангарска осудят за убийство сожителя ножом в грудь
Елена СИНИЦА
Тело лежало в квартире несколько дней: сибирячка убила любимого одним ударом ножа в грудь и сбежала

Тело лежало в квартире несколько дней: сибирячка убила любимого одним ударом ножа в грудь и сбежала

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ангарске направили в суд дело женщины, обвиняемой в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

-Следственный отдел завершил расследование уголовного дело в отношении 61-летней женщины. В ноябре прошлого года она была в своей комнате. В ходе пьяной ссоры она ударила рукой по голове своего 69-летнего сожителя. После она схватила нож и ударила им в грудь лежавшего мужчину, - говорят следователи.

После женщина убежала, а тело мужчины нашли только через несколько дней. У следствия собрана полная доказательственная база причастности злоумышленницы к совершению преступления.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что мужчине выписали штраф на 200 тысяч рублей за несмешную шутку в Иркутске.

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