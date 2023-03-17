Чудом выжили: автомобиль с тремя людьми провалился под лед на Байкале

Владельцу авто придется выплачивать штраф Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Не опять, а снова. Сколько бы спасатели не предупреждали людей, что на лед на машине выезжать нельзя, это происходит опять и опять. В этот раз сотрудники ГУ МЧС России по Иркутской области отреагировали на вызовов на Малом Море.

-В проливе Малое Море озера Байкал произошел очередной провал автомобиля, - пишут сотрудники МЧС в своих социальных сетях.

В машине находились три человека Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

По имеющейся информации, в салоне находилось три человека. К месту происшествия выехали байкальские спасатели. Они выяснили, что водитель Toyota Camry Gracia решил проехать по льду между Курмой и Сармой в проливе Малое Море.

Ориентировался он на дорогу, которую накатали "Хивусы". К счастью, люди смогли выбраться из тонущего автомобиля. Водитель авто дожидался спасателей на берегу, в машине у очевидцев. Те помогли ему - дали сухую одежду.

От помощи сотрудников МЧС России мужчина отказался. Теперь собственнику затонувшего транспортного средства предстоят расходы по его подъему со дна Байкала и оплате штрафа.

Людям удалось выбраться из машины Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

К сожалению, это уже не первый такой случай. Например, 14 марта в 15:50 в Ольхонском районе спасателям поступил звонок от пострадавших. Они рассказали, что на автомобиле «Субару Легаси» ехали от мыса Тонкий в Иркутск. У острова Хунук, около 100 метров от берега, иномарка пошла ко дну.