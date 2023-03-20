Какие районы может затопить в Иркутской области весной 2023 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Как и обещали синоптики, весна в Иркутской области в этом году наступила раньше обычного. Чего ждать иркутянам с приходом тепла? “КП-Иркутск” расскажет, как готовятся к весенним паводкам в Иркутской области в 2023 году.

Паводок в Иркутской области в 2023 году: какие районы может затопить

Увы, весна вместе с теплом нередко приносит и паводки. В прошлые годы “КП-Иркутск” рассказывала, как “сезон купания” был открыт раньше времени, например, в Хомутово, Урике, Большой Елани и деревне Мамоны.

А ждать ли подтоплений в этом году?

– Всего, с учетом характера вскрытия рек и статистических данных, весной негативному воздействию паводковых вод наиболее подвержены 95 населенных пунктов в 11 районах области, – рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - В зоне возможного подтопления находятся около пяти тысяч домов, в которых проживает около 18 тысяч граждан.

Утвержден план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, которые могут быть вызваны весенними паводками. На это потратят более 16 миллионов рублей.

Так, чтобы защититься от паводков в Иркутской области в 2023 году, активно ведется работа над запуском трех дамб. Они построены для предотвращения затопления талыми водами реки Ия в Тулуне, реки Бирюсы в рабочем поселке Шиткино и в селе Бирюса Тайшетского района. Еще две инженерные защиты собираются ввести в эксплуатацию в поселке Октябрьском Чунского района и на реке Уде в Нижнеудинске.

Напомним, что после катастрофического наводнения в Тулуне в 2019 году в Иркутской области было запланировано построить 11 новых сооружений инженерной защиты. Три из них были полностью готовы в 2021 году, и еще три – в 2022 году.

Какие районы могут оказаться в зоне подтопления в Иркутске в 2023 году

Территории Иркутска, подверженные подтоплению, постоянно патрулируют экипажи “Безопасный город”. Это озера Искра и Юнатка, СНТ “Родник”, “Светлый”, “Нептун”, “Ангара 3”, микрорайоны Падь Грязнуха и Лесной, вблизи поселков Боково и Горького. Также идет патруль на улицах Освобождения, Менделеева, Потанина, Каштаковская, Щедрина, Кая и Берег Иркута.

Чтобы не допустить образования заторов, сотрудники “Иркутскавтодора” пропаривают русла рек. Для профилактики подтоплений идет проверка исправности переливных труб и прочих пропускных сооружений по всей территории Иркутска.

Для обеспечения безопасности жителей города дежурят два экипажа аварийно-спасательной службы.

– Подготовлены пункты приема и временного размещения людей, ежедневно проверяют работоспособность аппаратуры системы оповещения. Организовано взаимодействие и обмен информацией с центром управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Иркутской области, Енисейским бассейновым водным управлением, Иркутским гидрометцентром, – сообщила начальник отдела обеспечения безопасности и защиты населения администрации города Наталья Вирейкина.