«Здравствуй, дорогой Герой!»: школьница из Братска отправила 350 писем бойцам СВО

Лера - восьмиклассница в звании младшего сержанта. Фото: личный архив.

- "Здравствуй, дорогой Герой! Как Вы? Ваше самочувствие?" С таких теплых слов я пытаюсь начать каждую весточку в далекие края, - с улыбкой рассказывает "КП"-Иркутск восьмиклассница из Братска Лера Крюкова. - В каждую строчку я вкладываю частичку своей души, чтобы наши защитники улыбнулись и почувствовали, что их ждут!

Лера учится в кадетском классе школы №24 и уже носит звание младший сержант. Учителя и сверстники гордо называют 14-летнюю девочку «Героем нашего времени».Она всегда любила поддерживать тех, кому это необходимо. Поэтому, когда в школе предложили отправлять письма участникам спецоперации, Лера согласилась, не раздумывая. С весны она отправила 350 писем бойцам СВО!

- Первое письмо было писать волнительно, но мне понравилось, - признается школьница. - Каждую весточку готовлю не спеша, подбираю подходящие слова. На это уходит 30 минут. Иногда в письма вкладываю рисунки, на которых - солнце над головами счастливых людей.

Каждый день девочки расписан поминутно. Большую часть времени занимают уроки и кружки по хореографии и рисованию, игра на гитаре. Но, несмотря на это, девочка каждый день пишет письма бойцам - по два тетрадных листочка с теплыми пожеланиями и рассказами о спокойных буднях. Так маленькая, хрупкая девчонка вселяет веру во взрослых суровых мужчин.

- Я мечтаю помогать людям и стать военным врачом, поэтому думаю, что письма - это отличный способ поддержки. Останавливаться я не собираюсь, - гордо заявляет Лера.

Кстати, так совпало, что во Всероссийский день добровольца Лера праздновала День рождения. Большим сюрпризом стало личное поздравление мэра города Сергея Серебренникова и депутата городской Думы Дениса Шепеля. Они пришли с подарками прямо на урок русского языка.

- Лера у нас очень добрая, светлая и эмоциональная, - добавляет мама девочки Марина Мартынюк. - Всегда проблемы людей близко к сердцу принимает, любит заботиться о других. Поэтому в пятом классе твердо решила перейти в кадетский класс. Мы ей очень гордимся!

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