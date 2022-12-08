Погнул прутья клетки, чтобы выбраться на свободу. Чем закончилась история сбежавшего тигра в музее Улан-Удэ

В день побега в музее были посетители и сотрудники. Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

Байкальская природоохранная прокуратура закончила проверку после побега тигра в Этнографическом музее в Улан-Удэ. 19 октября 2022 года в коридорах учреждения неожиданно появился тигр - он не был агрессивным, но посетители и сотрудники серьезно испугались. Тогда музей пришлось эвакуировать и ждать специалистов, которые бы вернули хищника в клетку.

Когда правоохранительные органы начали проверку, первым делом стали проверять соблюдение норм содержания животного. Тигр жил в вольере в специальной секции. Прутья его клетки оказались погнуты: протиснувшись между ними, он залез на крышу своего дома и спрыгнул в общедоступное пространство.

- Проверка выявила нарушения закона в деятельности указанного учреждения. Работниками музея не обеспечено надлежащее техническое состояние ограждений вольеров, которое исключало бы возможность самопроизвольного выхода животных из них, - рассказали в прокуратуре.

Музей получил предписание исправить нарушения и не допускать подобных ситуаций снова. Сейчас прутья в вольере поменяли, саму конструкцию укрепили, а те, кто допустил оплошность, получили выговоры.

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