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Общество11 ноября 2022 14:09

Толстый кот сбежал от хозяйки и застрял на дереве в Иркутске. Пришлось звать спасателей

Сотрудники МЧС спасли застрявшего на дереве кота и вернули его пожилой иркутянке
Дарья БОЛЕСОВА
Упитанный кот оказался неповоротлив, поэтому сам не смог спуститься

Упитанный кот оказался неповоротлив, поэтому сам не смог спуститься

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сотрудники МЧС каждый день сталкиваются с опасными происшествиями, во время которых они должны быть предельно собраны. Часто от их оперативных действий зависят многие жизни. Но и в такой сложной профессии бывают положительные моменты. Например, спасение котов с деревьев. Одного такого питомца спасли по улице Генерала Доватора в Иркутске.

Спасатели проводили пожарно-технические задания, когда к ним подошла пожилая женщина. Она слезно попросила пожарных помочь найти ее кота, который сбежал из дома. Мужчины согласились, пошли осматривать местность около многоэтажки, где живет бабушка. Оказалось, что пушистый далеко не убежал - он залез на верхушку дерева и застрял там. Спуститься не получилось, потому что кот оказался достаточно толстым и неповоротливым.

Пенсионерка была благодарна пожарным за спасение любимца

Пенсионерка была благодарна пожарным за спасение любимца

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- Пожарные развернули трехколенную лестницу, сняли котофея и вернули бабушке. Замерзнуть при наличии густой шерсти и отменной упитанности он не успел, - рассказали в МЧС Иркутской области.

Бабушка поблагодарила спасателей и пообещала внимательнее следить за питомцем во время прогулок. Кот сейчас дома, в тепле и ласке.

Ранее "КП-Иркутск" писала о любимице спасателей Иркутской области - лабрадоре Ирэль, которая стала профессионалом и теперь ищет людей под завалами. Как собаки могут находить людей и почему некоторые животные лучше работают на задачах перехвата преступников - читайте в нашем материале.

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