В разы страшнее ковида: врачи объявили о всплеске заболеваемости туберкулезом в Иркутской области

Врачи считают, что причина этому - ограничительные меры против распространения коронавируса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Туберкулез считается лидером по числу человеческих смертей среди всех существующих ныне инфекций. Даже наводившему когда-то на нас ужас коронавирусу эти цифры не побить. Сегодня его возбудитель живет в организме каждого третьего. В целом в Иркутской области диагноз официально подтвержден у 1399 жителей региона. Также специалисты предупреждают – по данным за 2022 год, отмечается увеличение уровня заболеваемости на 8,2%. Врачи рассказали, с чем это связано, и как можно себя обезопасить.

Во всем виноват ковид?

Несмотря на то, что в Приангарье дела с туберкулезом обстоят более напряженно, чем в целом по России, последние годы его распространение удавалось сдерживать благодаря профилактике и ранней диагностике. С 2015 года уровень заболеваемости был сокращен вдвое, а число детальных исходов - втрое. Что же послужило точкой отсчета? Эксперты считают, что одной из причин стала пандемия СOVID-19.

- Прежде всего, мы, конечно, связываем это с ограничительными мероприятиями, которые были повсеместно распространены в период новой коронавирусной инфекции, - отметила во время пресс-конференции заместитель главного врача Иркутской областной клинической туберкулезной больницы по организационно-методической работе Ольга Кошкина. - Люди боялись обращаться к медикам, помощь оказывалась только по экстренным показаниям.

Также специалист рассказала, что после отмены ограничений и возобновления профилактических обследований медики начали выявлять большое количество случаев туберкулеза. При этом большинство заболевших – носители ВИЧ-инфекции.

Как понять, что у вас туберкулез?

Главная проблема в том, что симптомы коварной инфекции могут проявиться спустя год, два, а то и двадцать с момента заражения. Идеальные условия для этого – снижение иммунитета, которое чаще всего наступает из-за стресса, алкоголизма, курения, сахарного диабета, ВИЧ-инфекции, болезни почек и приема некоторых препаратов. Также в группе риска дети и подростки, особенно – девушки в период гормональных изменений, в том числе после беременности.

- Болезнь медленно развивается. Здесь есть как плюсы, так и минусы. На симптомы часто даже не обращают внимание. Это не замотивированная слабость, измененное психическое состояние, продолжительная (2-4 недели) потливость по ночам, по вечерам температура может повышаться до 38 градусов, а также беспокоит кашель. Практически единственная профилактика туберкулеза – это флюорография для взрослых и иммунодиагностика для детей. Не уповайте на случай, прислушайтесь к плохому самочувствию, - призывает Ольга Кошкина.

Где и как можно подхватить туберкулез?

Эта инфекция передается очень легко, благодаря большому числу путей передачи. Рассказываем об основных из них:

- Вздушно-капельный – заразиться можно, находясь поблизости с больным, который чихает, кашляет или активно разговаривает.

- Воздушно-пылевой – микобактерии способны накапливаться и длительное время жить в пыли в помещении, где до этого находится больной человек. Вот почему важно проводить влажную уборку!

- Алиментарный – это случаи, когда человек съедает продукт от зараженного животного, к примеру, молоко или мясо.

- Контактный – инфицирование происходит через контакт с вещами, которые использовал больной. Чаще всего это: посуда, расческа, полотенца и так далее.

- Внутриутробный – то есть передача возбудителей туберкулеза от беременной матери - плоду. Встречается крайне редко.

Можно ли вылечиться от туберкулеза?

Вылечиться от туберкулеза возможно, если болезнь выявлена вовремя, а лечение пройдено от и до. После полугода курса приема препаратов инфекция переходит в закрытую форму. Через год - наступает ремиссия.

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