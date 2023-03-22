Иркутская область готова к пожароопасному сезону 2023 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Иркутская область находится в высокой степени готовности к пожароопасному сезону 2023 года. Такой вывод после работы комиссии сделал заместитель начальника Департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу Юрий Иванько. В настоящее время утвержден Сводный план тушения лесных пожаров. Документ согласован со всем необходимыми ведомствами.

Тушить тайгу в этом году от министерства лесного комплекса Приангарья будут 1908 человек, 217 из которых – это руководители тушения лесных пожарных. Также в арсенале имеется 443 единицы колесной техники, 286 единиц самоходной, 26 катеров и лодок.

Кроме того, был поднят вопрос о возможности софинансирования и обновления Департаментом лесного хозяйства по СФО лесопожарной техники Иркутской базы авиационной и наземной охраны лесов.

Напомним, инспекторы ГИБДД проводят операцию «Светофор» в Иркутске. Полицейские следят за проездом водителей на регулируемых перекрестках. Штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора сейчас составляет 1000 рублей, за повторное нарушение автомобилист будет оштрафован уже на 5 000 рублей или же вовсе может лишиться права садиться за руль на полгода.

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