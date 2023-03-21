Стало известно время прощания с полковником полиции Германом Братчиковым в Иркутске

Стало известно время и место прощания с полковником полиции Германом Братчиковым Фото: ГУ МВД по Иркутской области

19 марта на 51-м году жизни скончался полковник полиции Герман Викторович Братчиков. Прощание с ним состоится 23 марта 2023 года в 13 часов в по адресу: г. Иркутск, ул. Ширямова 38/4 ("Патриот"). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-В разные годы Герман Братчиков занимал посты оперуполномоченного, старшего оперуполномоченного, заместителя начальника отдела уголовного розыска, начальника отдела уголовного розыска, заместителя начальника отдела, - говорят в полиции.

Позднее, в 2015 году, он занял пост заместителя начальника полиции (по оперативной работе). С июля 2022 года он являлся начальником полиции Межмуниципального Управления МВД России «Иркутское».

Руководство и личный состав Главного управления МВД России по Иркутской области, Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» выразили свои соболезнования родным и близким Германа Братчикова.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что иркутские врачи поставили на ноги раненого мобилизованного из Братского района.