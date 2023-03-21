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НовостиПолитика21 марта 2023 6:42

Иркутские врачи поставили на ноги раненого мобилизованного из Братского района

В зоне СВО мужчина получил травму позвоночника
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Иркутские врачи поставили на ноги раненого мобилизованного из Братского района

Иркутские врачи поставили на ноги раненого мобилизованного из Братского района

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Лечение и реабилитацию раненого мобилизованного из Братского района проводят иркутские врачи. В январе в зоне СВО автомобиль, в котором находились он и другие бойцы, попал в воронку от взрыва. Как следствие: травма позвоночника и потеря возможности ходить без трости. За состоянием сибиряка наблюдали специалисты госпиталя в европейской части России, но пациент захотел восстанавливаться на малой родине. Власти Иркутской области пошли навстречу военному. Помочь вызвались медики Иркутского научного центра хирургии и травматологии.

- Мобилизованного перевели в Иркутский военный госпиталь, а затем, по согласованию с Министерством обороны РФ, ему провели высокотехнологичное оперативное вмешательство в Иркутском научном центре хирургии и травматологии, - рассказали в правительстве региона.

Результат уже есть, говорят врачи. У мужчины активизировалась работа стоп. Он может вставать и ходить. После нескольких месяцев наблюдений сибиряк вернется домой, где его ждет семья. А после встречи с дочками он планирует вновь отправиться в зону СВО.

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