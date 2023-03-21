Иркутские врачи поставили на ноги раненого мобилизованного из Братского района Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Лечение и реабилитацию раненого мобилизованного из Братского района проводят иркутские врачи. В январе в зоне СВО автомобиль, в котором находились он и другие бойцы, попал в воронку от взрыва. Как следствие: травма позвоночника и потеря возможности ходить без трости. За состоянием сибиряка наблюдали специалисты госпиталя в европейской части России, но пациент захотел восстанавливаться на малой родине. Власти Иркутской области пошли навстречу военному. Помочь вызвались медики Иркутского научного центра хирургии и травматологии.

- Мобилизованного перевели в Иркутский военный госпиталь, а затем, по согласованию с Министерством обороны РФ, ему провели высокотехнологичное оперативное вмешательство в Иркутском научном центре хирургии и травматологии, - рассказали в правительстве региона.

Результат уже есть, говорят врачи. У мужчины активизировалась работа стоп. Он может вставать и ходить. После нескольких месяцев наблюдений сибиряк вернется домой, где его ждет семья. А после встречи с дочками он планирует вновь отправиться в зону СВО.

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