«Рассказала маме, но та избила за вранье»: извращенец больше 5 лет безнаказанно измывался над падчерицей за спиной у жены

Родная мать не поверила словам 7-летней дочери. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области суд рассмотрел дело в отношении мужчины, чья падчерица заявила о сексуальном насилии. Девочка рассказала правоохранителям, что все началось, когда ей исполнилось 7 лет.

- В ходе судебного следствия было установлено, что потерпевшая проживала с матерью и отчимом которые вели аморальный образ жизни, злоупотребляли спиртными напитками, - рассказали о семье в пресс-службе Тулунского городского суда. - Потерпевшую, а также двух ее малолетних братьев, неоднократно помещали в детский дом, однако возвращали назад в семью.

Как стало известно «КП»-Иркутск, извращенец безнаказанно удовлетворял свои низменные потребности, измываясь над ребенком около 5 лет, с 2017-го по 2022 год. Школьница пыталась прекратить этот ужас, рассказав обо всем матери, но та обвинила дочь во вранье и в наказание вместе с мужем избила ее. После этого девочка продолжала терпеть домогательства и молчать, так как знала, что ей никто не поверит. Лишь, когда детей вновь изъяли из семьи, она решилась поделиться происходящим дома психологу. Но даже после того, вскрылась правда, мужчина не признал свою вину, настаивая, что падчерица его оговорила.

- Виновность подсудимого была установлена на основании полного и всестороннего исследования имеющихся доказательств, таких, как заключения судебно-медицинской экспертизы и психолого-психиатрической экспертизы потерпевшей, показаний свидетелей, иных письменных материалов уголовного дела, - заключают в суде.

Ближайшие 14 лет за свои преступления душегуб проведет в исправительной колонии строгого режима, после чего его ждет ограничение свободы на один год. Однако приговор в силу еще не вступил. Осужденный подал апелляционную жалобу.

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