Рисовал их 10 лет: художник собрался подарить Филиппу Киркорову коллекцию его портретов во время концерта в Иркутске

С творчеством Филиппа Киркорова художник знаком с юных лет. Фото: из личного архива героя публикации

Задумчивый, смеющийся, комичный… Все это - Филипп Киркоров. Портреты короля российской эстрады в мастерской 45-летнего иркутского художника Валерия Фетисова чуть ли не на каждом шагу. Сколько их точно? Сибиряк даже затрудняется назвать с ходу.

- С творчеством Филиппа Киркорова я знаком буквально с юных лет. Мама часто слушала его пластинки дома. Можно сказать, что я вырос на них, - рассказывает художник Валерий Фетисов. – Решил написать его портрет. И как-то так не остановился на одном…

Валерий надеется, что ему удастся лично встретиться с Филиппом Бедросовичем до начала концерта. Фото: из личного архива героя публикации

Король, шут, хулиган, главный хитмейкер. Каким только не был Филипп Бедросович за годы своей музыкальной карьеры. Отражение каждой из его «ипостасей» сибиряк на протяжении нескольких лет ловко и умело переносил на холсты. На одном потрете изображен еще совсем молодой исполнитель с когда-то любимой супругой. А на другом он уже гордо красуется в своем известном плаще от мировых кутюрье, стоимость которого превышает 40 миллионов рублей. На третьей и вовсе возносится к небесам…

Свои шедевры художник пишет маслом в технике гладкопись. На создание одного портрета у него уходит примерно около двух месяцев. Творит Валерий тогда, когда к нему приходит вдохновение.

Отражение каждой из «ипостасей» артиста сибиряк умело переносил на холсты. Фото: из личного архива героя публикации

- В результате их накопилось столько, что мне просто уже некуда их складывать, - рассказывает Валерий Фетисов. – Отсюда и возникла идея подарить портреты Филиппу Бедросовичу, когда он приедет к нам со своим концертом. Несколько лет назад он уже приезжал к нам, и я передавал для него один из его портретов. А тут целая коллекция! Я думаю, ему будет это приятно!

Шоу короля эстрады состоится в Иркутске 31 марта. Валерий уже приобрел билет. Но в первую очередь мужчина надеется, что в этот раз ему все-таки удастся лично встретиться с Филиппом Бедросовичем до начала концерта. Правда, есть некоторая проблема. Попасть за кулисы к артисту не так-то просто, его тщательно охраняет служба безопасности. Поэтому сейчас сибиряк ищет возможность договориться с организаторами концерта.

В студии художника можно найти портреты и других знаменитых персон. Фото: из личного архива героя публикации

Кстати, Филипп Бедросович – не единственная известная личность, которую писал Валерий. В его студии можно найти портреты Валентина Распутина, Александра Вампилова, Владимира Высоцкого, Дениса Мацуева. И в каждом из них кроется частичка души талантливого сибиряка.

В каждом из портретов кроется частичка души талантливого сибиряка. Фото: из личного архива героя публикации

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