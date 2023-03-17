«Байкал вдохновил»: бывший лесной инспектор из Иркутской области пишет удивительные картины на птичьих перьях

В России Артур единственный художник, который пишет на перьях. Фото: личный архив Артура Мурзаханова.

Картина на пере глухаря?! Такое возможно? Еще и как! 57-летний Артур Mypзaxaнoв, бывший лесной инспектор Иркутской области, сумел превратить птичье перо в холст. И для него это не просто хобби, которое приносит удовольствие, но еще и способ заработка. Его творения пользуются большим спросом у ценителей прекрасного. Притом что стоимость одного такого шедевра может доходить до 50 тысяч рублей. На творчество его сподвигла… волшебная природа Байкала. И она же подкидывает сюжеты для полотен. На них автор в основном изображает чарующую флору и фауну красивейшего озера. Артур Mypзaxaнов рассказал «КП» - Иркутск» свою историю.

Я понял, что это абсурд!

Над одной картиной Артур трудится несколько недель. Фото: личный архив Артура Мурзаханова.

- Рисовать я начал еще 13-14 лет назад, но не на перьях, - рассказывает Артур Mypзaxaнов. – И пришел к этому не просто так. В 2009-м году начались проблемы со здоровьем, врач посоветовал придумать хобби, чтобы отвлекаться от проблем. И я решил взяться за кисть. Вспомнил, что в школе это у меня неплохо получалось. Работы мои выставляли даже на выставках. Но меня задевало, что их не помещали на первый план, а задвигали куда-то в конец зала. Пообещал себе, что изменю этот подход!

Но как это сделать? Артур понимал – он должен сделать что-то оригинальное. Решил было писать на бересте, но в России таких художников достаточно. А однажды, сидя в охотничьем домике, он понял, чем будет заниматься. Инспектор крутил в руках перо глухаря и думал про себя: «Какое красивое! Жалко выкидывать». И план созрел: а что, если написать картинку на нем.

В арсенале мастера – не только перо глухаря, но и коршуна, и орлана-белохвоста. Фото: личный архив Артура Мурзаханова.

Но воплотить идею оказалось не так-то просто. Перо – особый материал. Такой «холст» имеет довольно жирную поверхность – краски на нее попросту не ложились. Сделав с десяток проб, мастер чуть было не отказался от своей затеи.

Случай помог: от усталости и злости на неподатливый материал Артур без разбору принялся макать кисти в попавшиеся под руку банки с растворителями и нашел желанную формулу.

- Но опять возникла загвоздка, я не понял, какое именно средство дало нужный эффект, - говорит автор. - Промучился часов пять, пока не восстановил! Сейчас в России я единственный художник, который пишет на перьях.

Стоимость одного такого шедевра может доходить до 50 тысяч рублей. Фото: личный архив Артура Мурзаханова.

Теперь в арсенале мастера – не только перо глухаря, но и коршуна, и орлана-белохвоста. Он постоянно экспериментирует, находится в поиске.

- Над одной картиной тружусь несколько недель, - говорит Артур. – Это ювелирная работа, тонкая.

Переезд на остров Ольхон

Наверное, другого пути у Артура, как связать свою жизнь с защитой природы, просто не было. Он родился в глухой таежной деревушке Aшeвaны Омской области. Отец научил сына рыбачить, охотиться, собирать грибы и ягоды.

На творчество Артура сподвигла… волшебная природа Байкала. Фото: личный архив Артура Мурзаханова.

- Я решил стать охотоведом, чтобы сохранить эту красоту, которая меня окружала, - признается Артур. - Но отец настоял на военном училище, поэтому в 1983 году я переехал в Ачинск Красноярского края, где строил военную карьеру. Но детская мечта всегда была в сердце, не покидала. Набрался смелости исполнить ее только в 2010 году. Тогда поступил в университет на биолога-охотоведа, в 44 года.

А в 2011 году лучшие друзья мужчины предложили перебраться в Иркутскую область. Ведь в национальный парк «Заповедное Прибайкалье» требовался инспектор. У Артура тогда было свое охотничье угодье в Красноярке.

А в 2011 году лучшие друзья мужчины предложили перебраться в Иркутскую область. Фото: личный архив Артура Мурзаханова.

- Долго сомневался, но очень хотелось увидеть Байкал. Через два года раздумий с моей женой и тремя детьми стали жителями острова Ольхон, - продолжает художник. – Там и началась моя природоохранная карьера.

Затем мужчина работал в заповедниках Хакассии, Камчатки, Бурятии. Но Байкал в его сердце занимает совершенно особое место, это любовь на всю жизнь. Сейчас автор живет в Москве и работает в министерстве природных ресурсов. В свободное время пишет картины на перьях.

- Материал, то есть перья, присылают бывшие коллеги из заповедных территорий, - говорит художник.

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