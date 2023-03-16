Что стало с девочкой, которую мать сразу после рождения выбросила на вокзале в Бурятии

Волонтер Анна Сокол вместе с женщинами из Бурятии помогла брошенной девочке. Фото: волонтеры "Мамы могут. Мамы помогут".

- Это случилось осенью 2020-го года. Рабочий железнодорожного вокзала осматривал вечером поезд и услышал писк, - рассказывает «КП» - Иркутск» 38-летняя Анна Сокол. Она – волонтер, организовала группу «Мамы могут. Мамы помогут». Более 200 женщин объединились ради ребятишек, которым волею судьбы больше совсем не на кого рассчитывать.

- Мужчина решил, что подбросили котенка или щенка. Пошел на звук проверить и наткнулся на черный пакет. Развернув сверток, обнаружил… новорожденную девочку, которой было всего несколько часов отроду.

Анна Сокол собрала в социальных сетях около 200 женщин из Бурятии. Фото: волонтеры "Мамы могут. Мамы помогут".

Находка шокировала не только рабочего… Поступок бесчеловечный! Как мать могла бросить своего малыша умирать? Малышка действительно могла погибнуть, это подтвердили врачи. За жизнь крохи им пришлось бороться. Во-первых, как оказалось, она появилась на свет недоношенной, и только поэтому ей уже требовался особый уход и внимание. Ее сразу отправили в реанимацию. И поместили в инкубатор, поддерживая необходимые температуру и влажность, имитирую утробы матери. Во-вторых, на улице стоял ноябрь, а девочку оставили на улице умирать. Она получила сильное переохлаждение, состояние здоровья ребенка доктора оценивали как стабильно тяжелое. Началось расследование. В Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета России возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка». Мать объявили в розыск и нашли. Ею оказалась 39-летняя женщина.

А малышка пошла на поправку. Ей помогали всем миром. Например, один из подарков для спасенной приготовили полицейские. Передали для нее вещи первой необходимости. Сюжет об этом увидела в новостях по телевизору Анна Сокол.

- Моему сыну было тогда полгода, - говорит она. – Поэтому меня эта история особенно сильно задела. Я не могла понять, как можно отказаться от своего ребенка и оставить его умирать?! Я решила, что тоже должна как-то помочь девочке. Ее судьба мне была небезразлична. Но как? Что могу сделать? Решила просить помощи в соцсетях. Организовала группу «Мамы могут, мамы помогут». Думала: «Хоть бы человек 30 собрать». Но объединились больше 200 человек. Мы покупали памперсы, одежду, пустышки, смеси, присыпки. В течение месяца увозили посылки в больницу ребенку, узнавали, как чувствует себя крошка.

Женщины ездили в больницу к девочке. Фото: волонтеры "Мамы могут. Мамы помогут".

А через пару месяцев волонтеры узнали счастливую новость – малышку удочерили. Она обрела настоящую семью, заботливых и любящих родителей. Но группа «Мамы могут, мамы помогут» уже же существовала! И женщины решили продолжить начатое дело – помогать, но уже другим ребятишкам. Увы, детей, которые попали в сложную жизненную ситуацию, все еще много.

- Пока я временно отошла от волонтерства, - признается Анна. – После декрета вернулась на работу, я воспитатель в детском саду. Сейчас времени стало значительно меньше, поэтому взяла вот такой перерыв. Временный.

А группу и движение «Мамы могут, мамы помогут» курирует Олеся Коршунова. Она в ней с самого основания, и тоже помогла, брошенной на вокзале, малышке. Всего за 2,5 года организация помогла примерно трем тысячам детей Бурятии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Малышей вытаскивали через окно горящего дома: в Иркутске наградили героев, спасших шестерых людей из пожара (подробнее)

Шесть лет борется за жизнь: школьница узнала о страшном диагнозе после того, как ударилась коленом (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен