Шесть лет борется за жизнь: школьница узнала о страшном диагнозе после того, как ударилась коленом

Треть своей жизни Мария борется с неизлечимым заболеванием. Фото: Ольга Миллер

Вместо игр с друзьями – обследования и капельницы. А любимые увлечения пришлось заменить приемом таблеток, химиотерапией и стенами больничной палаты. Марии Чесных из Забайкалья всего 18 лет. Треть из них девушка борется с неизлечимым заболеванием. У Маши – лейкоз. Или по-другому – рак крови.

«Говорят «лейкоз», а я не знаю, что это такое»

- В 12 лет я просто упала на уроке физкультуры. Ударилась коленом, оно начало болеть, - рассказывает Мария. – Но ни я, ни родители не обращали на это особого внимания. Решили, пройдет само. Но боль только усиливалась…

В 12 лет Маша просто упала на уроке физкультуры и уарилась коленом. Фото: из личного архива героини публикации

Помимо этого, у школьницы появилась геморрагическая сыпь и начались головокружения. Сначала девочку госпитализировали в инфекционную больницу. Но в один из дней у Маши сильно пошла кровь из носа, и доктора сделали предположение, что это может быть лейкоз. Спустя несколько дней диагноз подтвердился. Машу перенаправили в онкологический диспансер.

- В те годы я знала только то, что рак – это смертельная болезнь. Мне говорят «лейкоз», а я даже не знаю, что это такое. Вообще многого не понимала тогда, - признается Мария. - Помню, что дома была довольно угнетающая атмосфера. Родители и бабушка плакали. Я находилась в отдельном боксе, куда мне приносили еду. Я играла в телефоне и воспринимала это как возможность пожить отдельно от младшего брата и сестры. В 12 лет мне даже казалось, что может быть лучше?

Повзрослела раньше сверстников

Сибирячке пришлось перевестись на дистанционный формат обучения. Девочка перестала общаться со школьными друзьями. Любые встречи таили для Маши смертельную опасность. Любая инфекция для нее могла закончиться трагически. Все свое время Маша проводила либо дома, либо в стенах больницы. Наша героиня признается, из-за борьбы с раком она повзрослела намного раньше сверстников.

Все свое время Маша проводила либо дома, либо в стенах больницы. Фото: из личного архива героини публикации

А затем начался курс химиотерапии. Борьба за жизнь была непростой. Из-за «химии» сибирячке приходилось несколько раз терять волосы.

- Я смотрела на девочек с длинными, роскошными локонами и завидовала им, - признается Мария. – Они делали из них прически, экспериментировали с цветом. Я тоже так хотела! А у меня были парики, которые не очень удобны в использовании. В них было то холодно, то жарко, то они спадали с головы…

Из-за «химии» сибирячке приходилось несколько раз терять волосы. Фото: из личного архива героини публикации

Но самым сложным испытанием оказалась потеря друзей. Во время лечения Маша сблизилась с соседкой по палате, у которой была тяжелая форма онкологии. Девочки проводили много времени вместе, поддерживали, помогали друг другу.

- К сожалению, ее сейчас нет. В какой-то момент она впала в кому, а потом умерла. Я не могла в это поверить! За несколько дней до этого я приезжала в больницу, все было как обычно, - рассказывает Мария. – Ее смерть наложила на меня отпечаток. Я будто осознала, что вылечиться от рака невозможно и конец у этого только один…

Но самым сложным испытанием для Маши оказалась потеря друзей. Фото: из личного архива героини публикации

Но лечение для Маши дало результат: на 2,5 года жизнь подростка вернулась в прежнее русло. Но в какой-то момент Маша стала жаловаться на усталость. Специалисты подтвердили: наступил рецидив.

- Это было лето, приближался мой день рождения. И, конечно же, я планировала справлять его не в больнице! Но надо было снова начинать очередной курс химиотерапии, - признается Мария. – Случилась истерика. Этот новый этап лечения я переносила намного тяжелее, чем раньше. Не могла есть, питание поступало через капельницу. Просто лежала на кровати, как овощ. Начались проблемы с кожей и желудком.

Мечтает стать океанологом

Врачи предложили провести пересадку костного мозга. Донором стал родной брат Маши. Именно с ним у девочки было полное совпадение. Это большая удача и невероятно редкий случай! Маша отправилась на операцию в Санкт-Петербург. Семья девочки и врачи были уверены: вскоре мучения закончатся. Пересадка должна помочь победить страшный диагноз! Около года сибирячка прожила в северной столице под наблюдением врачей.

Маше провели пересадку костного мозга, донором стал ее родной брат. Фото: из личного архива героини публикации

- Мы ждали результаты очередных анализов. Мама зашла в кабинет врача и долго не выходила оттуда. Я сразу заподозрила, что-то не так. Не выдержала, пошла к врачу сама. Открываю дверь, а там мама сидит вся в слезах. Нам сообщили, что снова случился рецидив, - признается Мария. – В тот момент у меня опустились руки. Я сказала, что не хочу продолжать лечение и мне надоело бороться...

С Машей начали работать психологи и врачи. Они заверили ее, что вместо «химии», которая не приносит результатов, девушку переведут на иммунотерапию. И сибирячка решила вновь продолжила борьбу.

За плечами один курс пройденной иммунотерапии. По своему состоянию Маша предполагает, сейчас находится в ремиссии. Но что будет дальше, сибирячка пока не знает. Больше года мнения специалистов о тактике ее дальнейшего лечения расходятся.

Сибирячка мечтает окончить одиннадцатый класс и стать океанологом. Фото: Ольга Миллер

- Сейчас я стараюсь не думать о болезни. Строю планы на будущее, - рассказывает Мария. - В первую очередь, мечтаю окончить 11-й класс и получить высшее образование. Хочу стать океанологом, - рассказывает Мария. – Выбрать эту профессию мне предложил папа. Сначала отнеслась к этому как к шутке. А потом подумала, почему бы нет? Моя жизнь связана с водой. По гороскопу я рак. А после выхода второй части фильма «Аватар» мне очень захотелось изучать эту стихию. Есть такая фраза «Мы на дне». И я раньше часто произносила ее в шутку. А сейчас думаю, может, это не случайность? Наверное, это действительно мое призвание.

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