«Закопали в собственном огороде»: поиски без вести пропавшего в Иркутске мужчины завершились трагически

В последний раз брат видел родственника в сентябре 2022 года. Фото: СУ СКР по Иркутской области

Волонтеры поискового отряда поделились трагическими новостями в соцсетях. Без вести пропавшего 39-летнего мужчину, которого искали силами добровольцев и правоохранителей нашли…мертвым. Эту информацию корреспонденту «КП»-Иркутск» подтвердили в пресс-службе СУ СКР России по Иркутской области.

Мужчина считался пропавшим с 28 января. В полицию обратился его брат, который рассказал, что в последний раз видел родственника в сентябре 2022 года. Оперативники тут же составили ориентировку с приметами сибиряка: невысокий мужчина плотного телосложения, с короткими темными волосами. Также было известно о его пагубной привычке – пристрастии к алкоголю. К сожалению, поиски ни к чему не привели. Тогда сотрудники регионального Следкома сообщили о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения жителя столицы Приангарья по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Спустя почти две недели догадки подтвердились. Следователи СК совместно с сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области установили личность человека, который может быть виновен в гибели 39-летнего сибиряка.

- По версии следствия, в начале октября 2022 года в одном из домов в Иркутске, в ходе пьяной ссоры 44-летний фигурант нанес мужчине множество ударов руками и ногами по различным частям тела, после чего покинул дом. Вернувшись через несколько дней, он обнаружил тело хозяина и, испугавшись ответственности, решил скрыть следы преступления, закопав его в огороде, - рассказали в региональном СУ СКР.

Показания оказались правдивыми – тело разыскиваемого нашли там, где указал подозреваемый. Его обвиняют в «Причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Суд принял решение заключить его под стражу.

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