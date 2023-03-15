«Тело нашли в огороде, а убийцу - в доме жертвы»: вскрылись жуткие подробности об исчезновении мужчины в Иркутске

Сибиряк пропал осенью прошлого года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Помогите найти человека!» - бросили клич в соцсетях волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в конце января. На ориентировке – улыбающийся мужчина плотного телосложения с темными волосами. Сообщалось, что в последний раз 39-летнего жителя Иркутска видели в сентябре прошлого года. С того момента на связь он больше не выходил. С заявлением в полицию обратился брат без вести пропавшего. На поиски сибиряка были брошены силы оперативников, следователей СК и добровольцев. Но работа так и не принесла результатов.

- Родственник исчезнувшего рассказал сотрудникам уголовного розыска Межмуниципального управления МВД России «Иркутское», что ранее брат предоставлял для проживания комнату в своем доме знакомому. Однако узнав об этом, мужчина выгнал квартиранта, - рассказали о подробностях расследования корреспонденту «КП»-Иркутск» в полиции.

Вскоре люди в форме наведались по месту жительства пропавшего, где застали того самого бывшего «соседа». При допросе тот уверил, что осенью хозяин уехал из города на заработки и здесь давно не появлялся. Когда вернется? Неизвестно. Однако оперативники сразу же поняли, что мужчина что-то недоговаривает и были правы...

- При проверке данные сведения не подтвердились. Иркутск разыскиваемый не покидал, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Кроме того, его друзья и соседи рассказали полицейским, что не видели 39-летнего иркутянина длительное время.

Под натиском улик 44-летний свидетель, ставший подозреваемым, согласился рассказать, что, на самом деле, произошло с владельцем дома. Оказалось, что в один из вечеров сибиряки поссорились и подрались. Разозлившись, квартирант на несколько часов ушел, а когда вернулся – нашел приятеля мертвым. Испугавшись попасть в колонию, он закопал тело в огороде, а сам остался жить на участке с «могилой». Чтобы отвести от себя подозрения, мужчина взял телефон погибшего и написал от его лица матери, что якобы уезжает в командировку.

- По данному факту следователи СКР по Иркутской области возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), - прокомментировали ситуацию в региональном Следкоме.

Обвиняемого, по решению суда, на время следствия поместили под стражу.

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