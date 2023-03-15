«Била табуретом и прижигала утюгом»: мать-зверь из Иркутской области жестоко наказала сыновей и получила реальный срок

Из-за непослушания детей женщина схватилась за утюг. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд поставил точку в шокирующем деле горе-матери из Приангарья. Способы, которыми женщина наказывала своих сыновей, не оставили равнодушными даже правоохранителей. Вскрылось это 20 мая 2022 года, когда родственница семьи привезла братьев в одну из больниц Саянска. Осмотрев школьников, врачи пришли в ужас и вызвали полицию. Тела мальчиков 7-и и 9-ти лет были покрыты синяками, а у одного из них на ягодице был ожог…от утюга.

- Выяснилось, что 25-летняя пьяная мать избила старшего сына табуретом по голове и прижгла ногу утюгом, - сообщили в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры. - Досталось и младшему сыну. Он с побоями находился под наблюдением медиков. В настоящее время оба мальчика - со своими отцами.

Против женщины было заведено уголовное дело по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Родительницу-зверя арестовали и поместили в изолятор временного содержания, а позже, по решению суда, - под стражу.

Вскоре после громкого скандала корреспонденту «КП»-Иркутск» удалось связаться со знакомыми задержанной, которые поделились некоторыми фактами из ее биографии.

- Она всегда любила выпивать и гулять, - рассказывала сибирячка в беседе с «Комсомолкой». - Когда родила, особо нечего не поменялось, так как продолжала пить и гулять, ее бросил муж. На детей ей было все равно. Я сама видела, как она могла, например, пнуть своего ребенка.

Тем временем, суд поставил точку в этой истории. Свою вину жительница Саянска признала, но частично. Однако доказательства, представленные государственным обвинителем, не оставили женщине возможности оправдаться.

- Подсудимую приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - заключили в прокуратуре Иркутской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Закопали в собственном огороде»: поиски без вести пропавшего в Иркутске мужчины завершились трагически. (подробности)

«Утопил тело в реке и сбежал»: сибиряк притворился мертвым, чтобы не отбывать наказание за убийство. (подробности)

55-летняя бодибилдер из Бурятии воспитывает четырех внуков и участвует в фитнес-конкурсах. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал