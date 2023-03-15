«Утопил тело в реке и сбежал»: сибиряк притворился мертвым, чтобы не отбывать наказание за убийство

К 8 годам колонии приговорили жителя Усть-Илимска за убийство 13-летней давности Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приангарье состоялся суд над мужчиной, который с 2010 года скрывался от следствия. При этом в последние годы для всего мира он был…мертв. На преступление сибиряка подтолкнула банальная ссора. Больше 10 лет назад вместе со своим приятелем он выпивал алкоголь на берегу реки. Начался скандал. Выйдя из себя, мужчина схватил палку и несколько раз ударил знакомого по голове и телу.

- Затем злоумышленник еще живого потерпевшего завернул в брезент, погрузил в моторную лодку, где привязав к его ногам гусеничный трак, сбросил в воду, - раскрыли пугающие подробности убийства в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Тело погибшего было обнаружено в реке в Красноярском крае.

Тогда установить личность подозреваемого не удалось. Однако спустя годы правоохранители вновь взялись за расследование. Оперативники и следователи СК изучили материалы дела. Все зацепки указывали на человека, который официально с 2015 года числился умершим. Однако это не помешало сотрудникам уголовного розыска при содействии прокуратуры отыскать беглеца и допросить.

- Собранные следственным отделом по городу Усть-Илимск СУ СК России по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

За расправу, совершенную почти 13 лет назад, суд назначил жителю Усть-Илимска 8 лет в исправительной колонии строго режима.

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