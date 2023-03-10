Ушла ночью без телефона и вещей: под Иркутском 34-летняя мать двоих детей исчезла при загадочных обстоятельствах

Евгения Васильченкова пропала рядом со своим домом 11 февраля. Фото предоставлено Валентиной Кожуховой.

«Боже! помоги нам вернуть Женю домой» - такие сообщения оставляют близкие 34-летней Евгении Васильченковой в комментариях под ее ориентировкой в соцсетях. Женщина пропала без вести 11 февраля 2023 года и до сих пор о ее судьбе ничего не известно ни оперативникам, ни родственникам. Что же могло произойти в тот день с матерью двоих детей?

- Женя проживает в поселке Большой Луг Шелеховского района, - рассказывает в беседе с корреспондентом «КП»-Иркутск» ее младшая сестра Валентина Кожухова. – Я с семьей – в Нижнеудинске, поэтому давно с ней не общалась. Сестра поддерживала связь с мамой, делилась, что встретила мужчину и вместе с ним воспитывает сыновей от первого брака. Мальчикам 12 и 14 лет. Сейчас они находятся с родным отцом.

В последний раз Евгения Васильченкова разговаривала с матерью по телефону за несколько часов до своего исчезновения. По словам женщины, дочь была в приподнятом настроении, вместе с гражданским супругом они собирались к кому-то в гости.

- Как рассказал сожитель сестры, 11 февраля они вернулись на его машине домой в Большой луг около полуночи. Он зашел внутрь, а Женя осталась в машине. Спустя 20 минут, она так и не пришла. После этого ее никто не видел, - продолжает говорить Валентина.

Обеспокоенные родственники не теряют надежды найти Евгению живой и здоровой. В настоящее время ее ищут силами полиции и волонтеров. Жителей Иркутской области также просят помочь в поисках.

Ориентировка поискового отряда «ЛизаАлерт».

ПРИМЕТЫ

Евгению Васильченкову отличает яркая внешность. У худощавой высокой (175 см) женщины длинные темные волосы и голубые глаза. В последний раз ее видели в коричневой дубленке, темно-синих джинсах и черных сапогах.

ПОМОГИТЕ НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА

Если вы обладаете данными о местонахождении этого человека, просьба звонить на горячую линию поискового отряда «ЛизаАлерт» по телефону: 8-800-700-54-52.

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