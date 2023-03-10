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10 марта 2023 8:30

Ушла ночью без телефона и вещей: под Иркутском 34-летняя мать двоих детей исчезла при загадочных обстоятельствах

В Шелеховском районе месяц разыскивают без вести пропавшую Евгению Васильченкову
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Евгения Васильченкова пропала рядом со своим домом 11 февраля. Фото предоставлено Валентиной Кожуховой.

Евгения Васильченкова пропала рядом со своим домом 11 февраля. Фото предоставлено Валентиной Кожуховой.

«Боже! помоги нам вернуть Женю домой» - такие сообщения оставляют близкие 34-летней Евгении Васильченковой в комментариях под ее ориентировкой в соцсетях. Женщина пропала без вести 11 февраля 2023 года и до сих пор о ее судьбе ничего не известно ни оперативникам, ни родственникам. Что же могло произойти в тот день с матерью двоих детей?

- Женя проживает в поселке Большой Луг Шелеховского района, - рассказывает в беседе с корреспондентом «КП»-Иркутск» ее младшая сестра Валентина Кожухова. – Я с семьей – в Нижнеудинске, поэтому давно с ней не общалась. Сестра поддерживала связь с мамой, делилась, что встретила мужчину и вместе с ним воспитывает сыновей от первого брака. Мальчикам 12 и 14 лет. Сейчас они находятся с родным отцом.

В последний раз Евгения Васильченкова разговаривала с матерью по телефону за несколько часов до своего исчезновения. По словам женщины, дочь была в приподнятом настроении, вместе с гражданским супругом они собирались к кому-то в гости.

- Как рассказал сожитель сестры, 11 февраля они вернулись на его машине домой в Большой луг около полуночи. Он зашел внутрь, а Женя осталась в машине. Спустя 20 минут, она так и не пришла. После этого ее никто не видел, - продолжает говорить Валентина.

Обеспокоенные родственники не теряют надежды найти Евгению живой и здоровой. В настоящее время ее ищут силами полиции и волонтеров. Жителей Иркутской области также просят помочь в поисках.

Ориентировка поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка поискового отряда «ЛизаАлерт».

ПРИМЕТЫ

Евгению Васильченкову отличает яркая внешность. У худощавой высокой (175 см) женщины длинные темные волосы и голубые глаза. В последний раз ее видели в коричневой дубленке, темно-синих джинсах и черных сапогах.

ПОМОГИТЕ НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА

Если вы обладаете данными о местонахождении этого человека, просьба звонить на горячую линию поискового отряда «ЛизаАлерт» по телефону: 8-800-700-54-52.

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