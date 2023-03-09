«Все в пыли и воняет газом»: очевидцы рассказали про взрыв в пятиэтажном доме в Чите 9 марта

Днем 9 марта прогремел взрыв в пятиэтажном доме на улице Боровая в Чите. Фото: Артем Мут.

- Я играл в компьютерные игры, когда вздрогнул от резкого взрыва , - рассказывает очевидец Артем Мут. - Я живу в доме напротив, поэтому почувствовал даже толчок от ударной волны. Мне показалось, что дом даже немного "поехал". Я выбежал на балкон, чтобы посмотреть, что происходит. Но меня встретил резкий и ужасный запах газа. Ничего не было видно, так как все было в пыли. И я понял... у кого-то взорвался газовый баллон.

Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона. Фото: Артем Мут.

Днем 9 марта прогремел взрыв в пятиэтажном доме на улице Боровая в Чите. Стало известно, что причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона в подъезде №1. Как сообщили в правительстве Забайкалья, пока из здания спасены 12 человек, из которых 10 взрослых и два ребенка. Некоторые не получили серьезные травмы, поэтому не нуждались в госпитализации. О погибших пока не сообщается.

- Люди начали стекаться к дому. Никто не кричал и не звал на помощь. Через некоторое время приехали спасатели. Я видел, как из под завалов вытащили минимум четырех человек.

Из здания спасены восемь человек. Фото: Артем Мут.

Сейчас на месте работают спасатели, скорая помощь, представители власти.