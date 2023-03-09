В МЧС назвали причину взрыва в пятиэтажке в Чите 9 марта 2023. Фото: правительство Забайкальского края

Сотрудники МЧС продолжают работать на месте ЧП в Забайкальском крае. В 08.50 по московскому времени в экстренные службы поступило сообщение о том, что в читинском поселке Антипиха на улице Боровая, 6 произошло обрушение крыши и двух этажей в многоквартирном доме. Из-под завалов спасателям удалось вызволить 12 человек, двое из них – дети. При этом специалисты назвали причину взрыва в пятиэтажке в Чите 9 марта 2023.

Дом взорвался из-за газа - причину взрыва в пятиэтажке в Чите сегодня назвали в МЧС

- Причина случившегося – взрыв бытового газа, - отмечают в МЧС России. - По предварительным данным, в подъезде № 1 произошло обрушение межэтажных перекрытий между 4 и 5 этажами, а также между 5 этажом и крышей.

По словам местных жителей, в квартирах могли использовать баллоны с пропаном, что привело к происшествию. Эту версию проверят специалисты. На месте продолжают работать медики скорой помощи, полицейские, сотрудники поисково-спасательной службы и службы газа.

- Всего для ликвидации последствий задействовано 182 человека и 36 единиц техники. От МЧС России 35 человек и 9 единиц техники, - заключают в ведомстве.

Таким образом, причина взрыва в пятиэтажке в Чите 9 марта 2023 - воспламенение бытового газа.