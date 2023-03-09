Фото: правительство Забайкальского края

Правительство Забайкальского края опубликовало видео взрыва бытового газа в жилом доме Читы. ЧП произошло 9 марта в пятиэтажном здании на Боровой улице .

Видео взрыва в пятиэтажке в Чите 9 марта 2023 года

Напомним, что в результате взрыва разрушены сразу несколько этажей и минимум пять квартир.

- По предварительным данным, в результате взрыва бытового газа в подъезде №1 произошло обрушение межэтажных перекрытий между 4 и 5 этажами, а также между 5 этажом и крышей, - подтвердили в ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

Информация по пострадавшим сейчас уточняется. Как сообщили в МЧС, пока из здания спасены 11 человек. Под завалами могут находиться бабушка и 5-летний ребенок.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, бригады скорой медицинской помощи.

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