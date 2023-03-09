Взрыв в пятиэтажке в Забайкалье 9 марта 2023: под завалами могут находиться женщина и ребенок Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Взрыв в пятиэтажке в Забайкалье 9 марта 2023 произошел в читинском поселке Антипиха. Об этом сообщают в МЧС России. Разрушены сразу несколько этажей и минимум пять квартир. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газа.

Взрыв в пятиэтажке в Забайкалье 9 марта 2023

- Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выехал на место трагедии, где произошел взрыв бытового газа, - отмечают в правительстве региона.

По неподтвержденной информации, под завалами могут находиться бабушка и 5-летний ребенок. О точном количестве пострадавших пока не сообщается.

- Следователи регионального следственного управления СК России выехали на место инцидента в поселок Антипиха. На месте следователи проведут комплекс процессуальных мероприятий для установления обстоятельств происшествия. Проводится доследственная проверка, - прокомментировали случившееся в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.

Также на место взрыва в пятиэтажке в Забайкалье 9 марта 2023 для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Забайкальского края Максим Ершов. Сотрудники ведомства проводят проверку, в ходе которой дадут оценку действиям уполномоченных служб, обратив особое внимание на вопросы оказания помощи пострадавшим.

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