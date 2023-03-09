"Слышали хлопок. Как страшно!": последние новости о взрыве в пятиэтажке в Чите 9 марта. Фото: МЧС по Забайкалью.

Стало известно, что прогремел взрыв в пятиэтажном доме на улице Боровая в Чите 9 марта 2023 года. Как сообщили в МЧС, пока из здания спасены 12 человек, в том числе двое детей. На месте - спасатели, скорая помощь, представители власти.

Последние новости о взрыве газа в Чите 9 марта 2023

- По предварительным данным, в результате взрыва бытового газа в подъезде №1 произошло обрушение межэтажных перекрытий между 4 и 5 этажами, а также между 5 этажом и крышей, - рассказали в ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

На месте происшествия работают 35 человек и 9 единиц техники. Продолжается обследование квартир. Пока о погибших не сообщается.

Причина взрыва в пятиэтажке в Чите

Предварительно, по информации МЧС, причиной ЧП стал взрыв бытового газа в подъезде №1. Подробности выясняются. К разбирательству подключился Следственный комитет по краю и прокуратура Забайкалья. Проводится доследственная проверка.

Видео взрыва в Чите сегодня

Первые кадры с места происшествия опубликовали в телеграм-канале правительства Забайкалья. Судя по видео, разворотило две квартиры.

- Сотрудники МЧС расчищают двор дома на Боровой, идет подготовка к разбору разрушенных конструкций, - рассказали в правительстве Забайкальского края.