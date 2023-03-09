Внутри жгло огнем, похудела на 18 кг: сибирячка выпила уксус и едва не умерла

У пациентки были поражены жизненно важные органы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Бурятии медики несколько месяцев боролись за жизнь девушки, которая могла погибнуть от последствий ожогов уксусной кислотой. На днях пациентка выписалась из больницы.

Все произошло осенью прошлого года. Девушка получила ожог уксусной кислотой.

- Внутри все загорелось, страшнейшая боль, кровавая рвота, - цитируют слова пациентки в Минздраве Республики Бурятия.

К счастью, ей удалось вовремя вызвать скорую помощь. Девушку экстренно доставили в реанимацию Кяхтинской ЦРБ и ввели в наркоз. Уже оттуда, санавиацией ее перевели в БСМП им. В.В. Ангапова. У пациентки были поражены жизненно важные органы: почки, желудок, легкие. Развилась непроходимость пищевода. За три месяца девушка потеряла почти 18 килограммов. Пришлось пройти тяжелую реабилитацию.

- Я не могла говорить, есть и пить. Внутри все жгло огнем. Ночами не спала от боли, - вспоминает пациентка.

Позже рентгеноскопия показала, что у девушки значительно сузился пищевод. Это типичное последствие отравления уксусной кислотой. Эндоскописты провели сложную операцию по расширению пищевода. Благодаря стараниям медиков, пациентке удалось вернуться к полноценной жизни и образу питанию.

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