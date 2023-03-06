Погиб во время просмотра мультиков: под Иркутском нашли тело 4-летнего мальчика, запутавшегося в бельевой веревке

Под Иркутском расследуют дело о смерти 4-летнего мальчика, запутавшегося в бельевой веревке Фото: Евгения ГУСЕВА

Трагический случай произошел под Иркутском. В пятницу вечером, 3 марта, в селе Урик 12-летний мальчик нашел своего младшего брата мертвым. По предварительным данным, 4-летний ребенок передавил себе сонную артерию, запутавшись в бельевой веревке. В комнате он находился один и смотрел мультфильмы. В обстоятельствах происшествия предстоит разобраться правоохранителям.

- Следственным отделом по Иркутскому району СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

Вместе с этим, сотрудники прокуратуры проконтролируют ход и результаты расследования. Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза. Также будет установлено в каких условиях проживали и воспитывались погибший мальчик и другие дети, для этого опросят свидетелей.

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