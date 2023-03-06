Пнул малышку и сломал бедро: отчим-тиран больше года истязал 3-летнюю девочку и поплатился за это

3-летняя девочка попала в больницу с переломом бедра после избиения отчимом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд поставил точку в деле отчима-тирана из Куйтунского района Иркутской области. Изувер больше года систематически издевался над маленькой падчерицей. Побои вскрылись только в 2021 году, после того, как 3-летняя девочка поступила в больницу с жалобой на отек ноги. Как стало известно «КП»-Иркутск, во время очередного наказания за провинность мужчина пнул ребенка в ногу с такой силой, что сломал ей бедренную кость. При этом родители обратились к врачам лишь спустя сутки после случившегося.

- На следствии и в судебных заседаниях сибиряк вину в содеянном не признал, - рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. - Вместе с тем, суд посчитал достаточными представленные государственным обвинителем доказательства, собранные следователями СК, и признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых преступлений.

За «истязание несовершеннолетнего», а также «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» 28-летнего мужчину приговорили к 6 годам в исправительной колонии общего режима.

В настоящее время малышка изъята из семьи и передана под опеку родственников. Мать девочки ранее осудили за неисполнение родительских обязанностей, при этом она воспитывает еще двоих детей. Также за случившееся предстоит ответить сотрудникам органов опеки.

- Прокуратура внесла представления субъектам системы профилактики, во исполнение требований которых приняты меры к устранению нарушений закона, 13 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, - заключили в ведомстве.

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