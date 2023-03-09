«В последний раз видели на Глазковском мосту»: 21-летний студент пропал при загадочных обстоятельствах в Иркутске

21-летний студент Дамир Валимухаметов пропал без вести в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Худощавый парень в очках и с вьющимися темными волосами – так описана в ориентировках внешность без вести пропавшего Дамира Валимухаметова. 21-летний студент из Иркутска исчез 7 марта. В полицию с заявлением обратился его отец. Обеспокоенный мужчина рассказал оперативникам, что сына в последний раз видел дома. Живет семья по улице Киевской. Молодой человек ушел около 17:00 и больше не возвращался. На связь Дамир также не выходит.

- В тот же день Дамира Ленуровича заметили на Глазковском мосту, - сообщили об имеющейся зацепке в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Жителей Иркутска и Приангарья просят помочь в поисках студента. В день исчезновения он был одет в синее пальто и брюки, светло-коричневые кроссовки и вязанную темно-коричневую шапку. При себе у парня была серо-черная сумка.

В последний раз парня видели на Глазковском мосту. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Одна из отличительных примет – очки в прямоугольной оправе. Что еще нужно знать о Дамире? Иркутянин выглядит моложе своего возраста - на 17-18 лет. Его примерный рост 175-178 сантиметров, волосы - вьющиеся средней длины. Глаза карие.

ПОМОГИТЕ НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА

Сотрудники полиции просят граждан, владеющих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, позвонить по телефонам: 8 (914) 949-26-99, 8 (999) 429-48-71.

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