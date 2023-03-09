Услышали голос из-под бетонных плит: спасатели вызволили 7-летнего ребенка из завалов дома в Чите после взрыва газа

Спасатели вытащили 7-летнего ребенка из-под завалов дома в Чите после взрыва газа. Фото: правительство Забайкальского края

Душераздирающие кадры сняли на месте взрыва газа в пятиэтажке в Чите. После нескольких часов работы спасатели вызволили из-под завалов еще одного ребенка. Как сообщают власти Забайкальского края, 7-летний мальчик жив! Видео эвакуации опубликовали в соцсетях правительства региона.

- Дайте я на него посмотрю! – сквозь слезы кричит напуганная мать, бросающаяся к носилкам с сыном.

- Не переживайте, вы поедете с ним, - успокаивает ее сотрудница МЧС.

Как сообщают в пресс-службе МЧС России, голос школьника, доносящийся из-под бетонных, плит услышали после объявленной минуты тишины. Обломки разобрали, после чего пострадавшего мальчика спустили вниз по автолестнице и передали медикам скорой. Вместе с матерью его госпитализировали в больницу.

Ребенок с травмами госпитализирован. Фото: правительство Забайкальского края

- По предварительной информации в здании больше людей нет, - отмечают в ведомстве.

В настоящее время из взорвавшейся пятиэтажки спасены 13 человек, в том числе 3 детей. Двоих взрослых и троих детей освобождали из-под завалов. Под присмотром врачей находятся семь пострадавших.

Тем временем для жильцов, потерявших в результате случившегося крышу над головой, развернули пункты временного размещения.

- Спортивная база «Березка» готова принять 13-15 человек, также разворачиваем ПВР на базе школы №14, - рассказал глава Ингодинского района Читы Михаил Шибаев. - Там можно разместить до 50 человек. Матрасы, подушки, раскладушки, средства гигиены - этим вопросом сейчас занимаемся.

Также он отметил, что волонтеры организуют посменное дежурство в пунктах до тех пор, пока там будут находиться эвакуированные.

ВАЖНО

Информацию о пунктах временного размещения граждан, чье жилье пострадало после взрыва газа в Антипихе в Чите, можно узнать по номерам единой дежурной диспетчерской службы:

8(3022) 35-50-06; 8(3022) 35-50-07.

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