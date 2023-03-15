Привела в гости к преступнику: пока мать спала, знакомый изнасиловал ее 13-летнюю дочь

Поход в гости обернулся для 13-летней девочки кошмаром. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Поход в гости обернулся для 13-летней девочки кошмаром. Вместе с мамой она пошла в гости к ее знакомому в поселке в Забайкалье. Взрослые распивали алкоголь. А ночью, когда все уснули, 48-летний мужчина решил воспользоваться ситуацией. Пока мать девочки спала, он начал домогаться до подростка, а потом и вовсе изнасиловал.

- 14 марта 2023 года вынесен обвинительный приговор в отношении мужчины, совершившего иные действия сексуального характера с применением насилия к несовершеннолетней потерпевшей, а также половое сношение с применением насилия, - рассказали "КП"-Иркутск в Могочинском районном суде Забайкалья.

Мужчина получил 19 лет лишения свободы. Стоит отметить, что в суде преступник не признал свою вину. Приговор пока в законную силу не вступил.

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