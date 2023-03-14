«Похитил и несколько раз ударил ножом»: в Бурятии семейная пара отбила женщину от обезумевшего бывшего

Семейная пара отбила женщину от обезумевшего бывшего. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Улан-Удэ завершилось расследование уголовного дела против 35-летнего мужчины, похитившего и пытавшегося убить свою бывшую. Суд посчитал достаточными доказательства вины, собранные следователями, и вынес душегубу приговор.

Это произошло осенью 2021 года. Вечером 21 сентября сибиряк направился к дому возлюбленной, с которой у них не сложились отношения. «Дон Жуан» собирался поговорить с женщиной, предварительно приняв наркотики. Они встретились в местном баре, но разговора не сложилось. Пара вышла на улицу и начала громко ругаться.

- В этот момент мужчина схватил собеседницу за ноги, забросил к себе на плечо, после чего насильно усадил потерпевшую в такси и потребовал отвезти их в центр города, - рассказали корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе СУ СК России по республике Бурятии.

Водитель начал поездку и выехал на Спиртзаводской тракт, но его напугали крики пассажирки. Она предупредила незнакомца, что ее похитили. Тогда таксист остановил машину, дождался, когда клиенты покинут салон и тут же уехал. Оставшись на обочине дороги, скандалист еще больше впал в ярость. Он вытащил нож и кинулся вслед за убегающей зазнобой. Та не успела скрыться. Изувер набросился на нее и несколько раз ударил ее клинком в шею, грудь и другие части тела. По счастливой случайности, мимо проезжал автомобиль, в котором ехала семейная пара.

- Супруги остановились, вышли из машины и поспешили на помощь женщине. Они пресекли преступные действия нападавшего, после чего усадили потерпевшую в свою машину и отвезли в больницу, где ей оказали необходимую врачебную помощь, - поделились подробностями произошедшего правоохранители.

Теперь ближайшие 7,5 лет неудавшийся «Отелло» проведет в исправительной колонии строгого режима.

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