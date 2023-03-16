Малышей вытаскивали через окно горящего дома: в Иркутске наградили героев, спасших шестерых людей из пожара

МЧС и прокуратура наградили семерых жителей Иркутска за спасение людей на пожаре. Фото: Прокуратура Иркутской области

Настоящие герои не носят плащи! Александр Бичевин, Алексей Зотов, Владимир Нестеренко, Наталья Ким, Анастасия Зотова, Ксения Киреева и Денис Кузнецов оказались в нужном месте в нужный час. Вечером 11 марта они проходили мимо одного из домов СНТ «Зеленая горка» и заметили дым. Оказалось, там из-за короткого замыкания загорелась веранда. Они позвонили в службу спасения, но дорога была каждая секунда...

Александр, Алексей и Владимир ринулись в горящее здание. Перелезли через забор, били стекла, будили соседей. Одно из окон открыл напуганный подросток. Оказалось, в доме находились дети. Молодые люди скомандовали старшему вытаскивать малышей через окно. Быстрая командная работа позволила спасти шестерых людей - четверых детей и двоих взрослых! Чудо, что никто не пострадал.

Поступок иркутян не остался незамеченным. В четверг, 16 марта, начальник Главного управления генерал-майор внутренней службы Вячеслав Федосеенко и заместитель прокурора Иркутской области Любовь Исаканова вручили героям почетные грамоты и подарки.

- Ваш поступок - это проявление лучшего человеческого качества - неравнодушия к чужой беде, - поблагодарила Любовь Исаканова. - Он, бесспорно, станет хорошим примером для всех жителей нашего региона.