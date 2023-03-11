Два частных дома горят в СНТ Зеленая горка в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутске пожарные работают на тушении пожара в садоводстве Зеленая горка в Иркутске. Об этом в 20:49 11 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Горят два жилых дома, - рассказали в ведомстве. - Из одного из домов эвакуировались шесть человек, из них четверо - дети.

К счастью, обошлось без пострадавших. На месте пожара работаюттри единицы техники и 12 спасателей МЧС.

Напомним, ранее "КП"-Иркутск" сообщала о том, что уголовное дело заведено о незаконном строительстве домов для сирот в Иркутской области. Год назад со строительными компаниями были заключены госконтракты на возведение 124 жилых квартир для детей-сирот в Тулуне, Саянске, поселке Забитуй, поселке Усть-Уда и поселке Балаганск. Но во время прокурорской проверки было установлено, что строители не выполнил условия договора.