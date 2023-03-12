Вытащили четверых детей из горящего дома. МЧС и прокуратура поощрят парней, спасших на пожаре шесть человек

МЧС и прокуратура поощрит очевидцев, спасших на пожаре шесть человек Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Оказались в нужное время в нужном месте. Молодые люди, увидев, огонь на веранде одного из домов в СНТ «Зеленая горка» в Иркутске позвонили пожарным и, понимая, что дорога каждая секунда – пламя разгоралось молниеносно – они перелезли через забор, начали стучать в окна.

Одно из окон открыл подросток.

- Быстро, нужно выбираться из дома, он горит! – скомандовали парни.

В комнате в тот момент находились дети. Юноша не растерялся и начал подавать младших через окно. Одевать их времени не было.

- Подросток, открывший окно, подавал нам раздетых детей, - рассказали спасателям потом прибежавшие первыми на помощь очевидцы. - Мы сразу уносили их в сторожевую будку соседнего гаражного кооператива.

Приехавшие на вызов 12 пожарных на трех спецмашинах принялись тушить огонь. Пламя уже успело перекинуться на второй дом, стоящий по соседству. В общей сложности, площадь пожара составила 128 квадратных метров. Трагедии удалось избежать, благодаря отважным парням. Всего из дома в тот вечер было спасено шесть человек – двое взрослых и четверо детей. Поступок иркутян не остался незамеченным.

- Руководством Главного управления МЧС России по Иркутской области и Прокуратуры региона принято решение о поощрении очевидцев за спасение людей на пожаре, - поделились с КП-Иркутск в пресс-службе Главка.

Причины появления огня пока неизвестны. Их устанавливают специалисты.

Очевидцы спасли из дома шесть человек, в том числе четверых детей Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Напомним, в конце февраля в Иркутске во время одного из пожаров погиб 39-летний мужчина и его 4-летний сын. Пламя тогда вспыхнуло поздно ночью, семья в доме на улице Лесогорской уже спала. Первыми огонь заметили соседи. Они и разбудили взрослых. Мать успела вывести из горящего здания четверых детей. Но главе семейства и самому младшему ребенку, выбраться их пламени не удалось. Помочь им пытался и сосед. Его с ожогами госпитализировали в больницу.

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