Мужчина разгуливал с травматическим пистолетом по центру Улан-Удэ

Мужчина разгуливал по улице Сахьяновой с травматическим пистолетом в руках. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утро у некоторых жителей Улан-Удэ было бодрое и раннее! А как тут не проснешься, когда в 9:00 под окнами у тебя разгуливает не просто пьяный и неадекватный мужчина, а вооружившийся дебошир! Сибиряк 2000 года рождения разгуливал по улице Сахьяновой с травматическим пистолетом в руках. Перепуганные люди сразу же обратились в полицию. Они сообщили, что разбушевавшегося мужчину уже задержали сотрудники частного охранного предприятия.

- Предварительно пострадавших в результате инцидента нет, - сообщили «КП»-Иркутск в ГУ МВД Бурятии.

Сотрудники Росгвардии Бурятии доставили дебошира в органы внутренних дел для разбирательства. У него изъяли оружие. Оказалось уроженец Кяхтинского района дважды судим за кражи. Сейчас полицейские пытаются установить причины и обстоятельства произошедшего.

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