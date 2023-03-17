Всего одно действие и мошенники отступят: 5 реальных историй из Иркутской области, как жертвы обдурили аферистов

5 реальных историй из Иркутской области, как жертвы обдурили аферистов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Больше 33 миллионов рублей - страшно представить, но именно такую сумму подарили мошенникам жители Иркутской области за март. Казалось бы, схемы избитые, ничего нового, а ведь верят… Но не все! Самым бдительным удается раскусить аферистов на раз-два и спасти свои или даже чужие деньги.

1. В банке заподозрили неладное

Телефонные мошенники хитрят. Не дают жертвам, которые бегут переводить деньги, даже трубку положить, чтобы они не успели одуматься и перезвонить близким за советом. Вот и 61-летняя женщина из Нижнеудинска уже подала в банке заявку на снятие наличных, но ее беседу с аферистами, к счастью, услышала одна из сотрудниц, Яна Савинкова, и поставила преступную операцию «на стоп».

Сотрудницу банка наградили на рабочем месте. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Оказалось, пенсионерке позвонили неизвестные и сообщили о подозрительных действиях, якобы происходящих с ее картой. Под предлогом «сохранения» сбережений они убедили гражданку перевести деньги на «безопасный счет», - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

Но специалист банка попросила прервать беседу и сказала женщине о мошеннических схемах. Деньги удалось спасти, а Яну наградили полицейские.

2. Выручил таксист

А эта история - чистое везение. Таксист услышал из разговора пожилой пассажирки, ехавшей в какой-то частный дом на тупиковой улице, странные слова.

- Когда доехали, женщина начала озираться по сторонам, - поделился с «КП-Иркутск» Виктор. - Сказала собеседнику: «Здесь нет банкомата, только частный дом»... Через динамик, хоть и не была включена громкая связь, я слушал ее собеседника, голос довольно громкий. Мужчина на том конце провода ответил: «Ничего страшного, сейчас мы найдем банкомат. Выходите!».

В Иркутске водитель такси помешал мошенникам похитить у пассажирки 700 тысяч рублей. Фото: личный архив героя.

Водитель такси уточнил, не просят ли пассажирку перевести кому-то деньги. И оказался прав. Он убедил женщину поехать в полицию, а аферисты, почуяв, что запахло жареным, кричали в трубку, чтобы она срочно выходила из машины. До того запудрили ей голову, что она была не в силах даже сбросить вызов.

Выяснилось, что 400 тысяч на «безопасный счет» лжебанкирам она уже перевела. Но еще 700 тысяч удалось сохранить. Причем аферисты сами же и вызвали жертве это такси, водитель которого их раскрыл.

3. Дочь спасла 93-летнего отца

«Ваша дочь попала в ДТП. Ее сбила машина, а девушка-водитель попала в реанимацию. За это грозит три года заключения»…

Услышав такое, 93-летний житель Иркутска перепугался и начал срочно собирать все имеющиеся дома деньги, чтобы спасти дочь от наказания. Когда отец уже сидел со свертком в руках и ждал курьера, она вдруг зашла домой.

Уже подготовил деньги: иркутянка рассказала, как в последний момент спасла 93-летнего отца от аферистов. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

"Ты же в больнице! Ты попала в ДТП!" - отец не поверил своим глазам. Аферисты остались ни с чем.

4. Передумал брать кредит

«Здравствуйте, это сотрудник сайта государственных услуг. Ваш личный кабинет взломали!»

«Добрый день, это банк. На ваше имя взяли кредит на 280 тысяч!»

«Алло, это правоохранительные органы, мы расследуем это дело. Но чтобы найти преступника, который оформляет на вас заем, вам самому надо взять кредит и передать нам деньги…»

Три звонка подряд из разных инстанций – и 57-летний житель Эхирит-Булагатского района почти клюнул на уловки аферистов. Даже в банк сходил, подал заявку на кредит. Но пока ее рассматривали в течение суток, мужчина догадался, что это развод, отказался от займа и пошел в полицию.

5. Не дала телефонным аферистам договорить

А 70-летняя пенсионерка из Баяндая вообще не оставила аферистам шанса. Едва они дозвонились до нее через мессенджер и заикнулись о подозрительном переводе 200 тысяч с ее счета, она сбросила вызов и обратилась в МВД.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Самые крупные обманы марта

Три миллиона за криптовалюту

Жертва сама нашла преступников. Житель Ангарска, 53-летний мужчина, мечтая о легком заработке, нашел в сети объявление о вложении денег в акции под высокий процент и зарегистрировался на этом сайте. А дальше мошенники вошли в кураж: перезвонили ему, рассказали байку о жирных заработках на криптовалюте, уговорили взять четыре кредита на три миллиона рублей и перевести им.

Студент влез в долги на два миллиона

20-летний парень поверил аферистам, убеждавшим его через мессенджер, что кто-то завладел его личным онлайн-кабинетом в банке. Под их диктовку студент, якобы «для предотвращения мошеннических действий», выполнил все действия: послушно взял кредит на семь лет на два миллиона рублей и разослал деньги на указанные счета. И только когда позвонили настоящие сотрудники банка с просьбой погасить долг по займу, понял, что его обманули.

Мечтала о компенсации, но потеряла 1,2 миллиона

74-летняя иркутянка обрадовалась, когда ей позвонили и сообщили о компенсации за некачественные лекарства. Окрыленная, выполнила все требования аферистов: набрала кредитов и оплатила некие услуги, якобы необходимые для получения денег. В итоге потеряла 1,2 миллиона.

КОНКРЕТНО

Топ-5 популярных схем развода

1. Спасение денег, которые кто-то якобы хочет своровать со счета.

2. Помощь родственникам, попавшим в ДТП.

3. Обещание жирной прибыли от инвестиций.

4. Компенсация за некачественные препараты.

5. Покупки в интернете через сомнительные сайты.

КОММЕНТАРИЙ МВД

Что должно насторожить?

- Представители силовых структур и ведомств ни по телефону, ни в личной беседе не просят платить за урегулирование конфликта или переводить деньги на сберегательные и безопасные счета. А сотрудники банков никогда не будут требовать от вас совершения каких-либо операций в личном кабинете, - напомнили в ГУ МВД по Иркутской области. - Чтобы уберечь себя от мошенников, не нужно следовать инструкциям, полученным по телефону, и сообщать информацию о банковских картах. Настоятельно рекомендуем немедленно прерывать подобного рода телефонные разговоры.

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