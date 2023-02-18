Уже подготовил деньги: иркутянка рассказала, как в последний момент спасла 93-летнего отца от мошенников

Уже подготовил деньги: иркутянка рассказала, как в последний момент спасла 93-летнего отца от аферистов Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мошенники в Иркутской области бьют антирекорды. Только за январь их "улов" составил 24 миллиона рублей. Причем клюют на их удочки не только пенсионеры - среди жертв есть и учитель, и медсестра, и даже школьник. Но иногда аферистов удается раскусить раньше, чем чужие деньги перекочуют в их карман. Так, жительнице Иркутска удалось спасти от преступников 93-летнего отца.

- Меня не было дома. Ему позвонили на стационарный телефон и сказали, что я попала в ДТП, - рассказывает женщина на видео, опубликованном ГУ МВД по Иркутской области - Якобы я переходила дорогу в неположенном месте, а девушка, которая была за рулем машины, объезжала меня. При этом машина попала в ДТП и зацепила меня. Девушка якобы находится в тяжелом состоянии в реанимации, а я травмированная, с переломом ребра, с ушибом головы, - в больнице. И мне грозит три года заключения!

Затем мошенники передали трубку "дочери".

"Папа, сколько у нас дома денег?" - поинтересовалась аферистка и попросила собрать всю сумму, которая, видимо, должна была "спасти" дочь от наказания.

Затем мошенники спросили номер мобильника пенсионера и перезвонили туда. При этом трубку стационарного телефона попросили не класть. Получилось, что все линии заняты, и он не мог перезвонить дочке напрямую, и до него тоже никто бы не дозвонился.

Испуганный отец собрал, как ему велели на том конце провода, вещи для пострадавшей дочки, чтобы передать их в больницу: тапочки, полотенца и... деньги. Пенсионер уже ждал курьера с пакетом в руках, как вдруг дочь, целая и невредимая, зашла в квартиру.

"Ты же в больнице! Ты же попала в ДТП!" - отец не поверил своим глазам.

Аферисты остались ни с чем. Ну а в полиции просят еще раз напомнить своим пожилым родственникам, что нужно быть бдительнее.

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