«Перешагнула, как через лужу»: люди прошли мимо потерявшего сознание на вокзале сибиряка

В Черемхове прохожие спасли потерявшего сознание мужчину, пока другие проходили мимо. Фото: личный архив героев публикации.

Видео, снятое камерами наблюдения железнодорожного вокзала в Черемхове, быстро облетело соцсети. Жителей Приангарья возмутило равнодушие героев скандального ролика. На кадрах видно, как поток людей следует по подземному переходу в сторону перрона. Мужчина в черной куртке останавливается у стены и ничком падает под ноги проходящей мимо женщине. Не ожидая этого, прохожая переступает через незнакомца, оглядывается и…идет дальше. Свидетелем случившегося стал еще один сибиряк, но и он проходит мимо. Благо, на помощь потерявшему сознание сибиряку бросились парень и девушка. Молодой человек позвал полицейских и сотрудников вокзала, а те уже вызвали скорую помощь.

- Ничего человеческого у людей не осталось.

- Господи, ужас какой! И эти люди среди нас.

- Перешагнула, как через лужу. Позор!

- А потом грешат на молодое поколение. Судя по видео, так повела себя взрослая женщина, - оставляли комментарии пользователи сети.

Корреспонденту «КП»-Иркутск» удалось связаться с близкими пострадавшего мужчины. Дочь 62-летнего жителя Черемхова поделилась, что ее отцу трижды в неделю необходим гемодиализ из-за болезни почек. В родном городе такую медицинскую помощь не оказывают, из-за чего пациенты вынуждены самостоятельно добираться в Ангарск.

- Этим видео со мной поделились на ЖД вокзале. Когда я его посмотрела, то была просто в шоке от поведения людей, - признается Мария. – Из-за сильного от удара об пол, папа рассек голову. Наложили швы. К счастью, сейчас он чувствует себя хорошо, но впереди дополнительные обследования.

По словам сибирячки, Александр Петрович зависим от диализа уже в течение 10 лет. Ранее мужчина ездил в другой город на машине, но из-за ослабшего здоровья, это стало затруднительно. В тот день он, как обычно, направлялся на электричку, но в пути почувствовал себя плохо.

- Люди с такими заболеваниями очень слабы, - продолжает рассказывать Мария. – На их самочувствие может влиять даже погода. Много сил отнимает и дорога – минимум по три-четыре часа в день. К сожалению, сопровождать папу трижды в неделю мы не можем, так как я и мама всегда в это время на работе.

Теперь женщина хочет отблагодарить людей, которые не прошли мимо беды ее отца, в том числе транспортные полицейские и сотрудники вокзала, которые передали его в руки медиков скорой помощи.

- Хотелось бы лично сказать огромное спасибо паре, которая первой бросилась на помощь. Я распространила видео в соцсетях, но, к сожалению, никто не откликнулся, ведь эти люди могут быть не из Черемхова.

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