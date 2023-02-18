Вошел в полыхающий дом: боец Росгвардии спас на пожаре беспомощного дедушку

Пожилой мужчина мог погибнуть в огне. Фото: Управление Росгвардии по Иркутской области

Эдуард Фильчук из города Черемхово ехал на машине, когда увидел черные клубы дома, вырывающиеся из окон деревянного дома. Сотрудник Росгвардии тут же позвонил в экстренные службы, а сам направился в сторону участка, где разгорался пожар.

- На раздумье времени не было. Многие люди, увидев дым, думают, что пожарных уже кто-то вызвал, но я решил, что моя помощь тоже понадобится. Тем более время было после полуночи, когда все вокруг спали, - поделился сибиряк.

Он вошел внутрь, чтобы убедиться, что никому не угрожает опасность. В одной из комнат старший сержант полиции нашел беспомощного пожилого мужчину, который не мог выбраться на улицу. Взяв 86-летнего пенсионера под руки, Эдуард Фильчук вывел на его свежий воздух, где начал оказывать первую помощь.

сотрудник Черемховского ОВО Управления Росгвардии по Иркутской области старший сержант полиции Эдуард Фильчук. Фото: Управление Росгвардии по Иркутской области

- Уже в доме я увидел, как взрывается шиферная крыша, появляется открытый огонь, - вспоминает росгвардеец. – Позже пожилой мужчина рассказал, что в доме также находился газовый баллон. Тогда я понял, насколько рисковал.

Пожар потушили прибывшие спасатели, но пламя успело полностью уничтожить дом и пристройку. Когда пенсионер пришел в себя, он поблагодарил своего спасителя. Причину случившегося предстоит выяснить дознавателям МЧС.

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