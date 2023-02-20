Спасите ваши деньги: 5 мошеннических схем, на которые ведутся даже умные люди, и почему так происходит

Спасите ваши деньги: 5 мошеннических схем, на которые ведутся даже умные люди Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Читая новости о том, как очередные жертвы аферистов перевели им миллионы рублей, каждый, наверное, думает: "Со мной-то точно такого не случится!" Но в последнее время среди пострадавших - не только доверчивые пенсионеры, но и люди средних лет, с образованием, которые, казалось бы, должны проявлять бдительность и не клевать на очевидные уловки мошенников… Какие схемы наиболее популярны и почему на них попадаются - рассказывает "КП"-Иркутск.

1. Перевод на «безопасные» счета

«К вашим счетам получили доступ неизвестные. Переведите деньги на безопасный счет, чтобы их сохранить». Казалось бы, избитый приемчик, но работает. На днях 39-летняя фельдшер из Иркутской области отдала лже-правоохранителям и лже-банкирам почти 5 млн рублей. Причем ради этого она летала в отделение банка в другой регион! Аферисты, чтобы запудрить мозги, сами купили ей авиабилет. А другую жертву подобной схемы, учительницу из Иркутска, даже убедили продать 4-комнатную квартиру.

2. «Ваш родственник попал в беду!»

На эту уловку, понятно, чаще попадаются пожилые. Услышав от лже-правоохранителей, якобы сын или внук попал в ДТП и теперь только крупная сумма денег спасет его от наказания, испуганные пенсионеры торопятся в банк и переводят деньги или вручают конверт курьеру. Иногда мошенники так ловко пускают пыль в глаза, что сбережения отдают даже за спасение… несуществующих детей и внуков.

3. Фальшивые сайты, приложения-грабители и смс-ки

Аферисты делают рассылки на незнакомые номера или аккаунты в соцсетях в надежде, что кто-то да клюнет.«Разводы» на любой вкус: то предложатсупервыгодную подработку, то грозятся заблокировать телефонный номер, то обещают обменять некий кешбэк за покупки на рубли… Стоит только перезвонить на указанные номера, скачать приложение или перейти по подозрительной ссылке, как сбережения улетят в никуда.

4. Покупки через интернет

Новостями о том, как в сети покупают несуществующие товары, никого не удивишь. Но аферисты из Санкт-Петербурга изловчились: создали липовый автоцентр и прикинулись агентами по продаже. Им удалось забрать у владельцев 11 машин, быстро их перепродать, а выручку в виде 8 млн рублей оставить себе. Жертв они подыскивали по объявлениям о купле и продаже авто в интернете.

5. «Выгодные» инвестиции

Один звонок с обещанием легких денег - и жертва «на крючке». Так, в Норильске 36-летний мужчина целый месяц «инвестировал» деньги в золото, серебро и акции, а заодно платил штрафы за якобы просроченные страховки. Всего отдал 6,5 млн. И только когда лже-брокер пообещал прибыль в 40 тысяч долларов, но сначала потребовал оплатить жирный налог, мужчина пошел в полицию.

ВАЖНО

Топ-3 новых уловки

1. QR-коды с обещанием соцвыплат

Увидели в подъезде или на остановке листовку с надписью: «Переходите по QR-коду и получите гарантированную соцвыплату»? Не вздумайте сканировать! Вас перекинет в чат-бот в мессенджере, где аферисты начнут выманивать личные и финансовые данные якобы для оформления пособия. Но вместо получения денег - потеряете.

2. Хейт в соцсетях

«Нормальная была раньше. Что с тобой стало?» - прочитав такой комментарий под своими фотографиями в соцсетях, едва ли останетесь равнодушными. Но не торопитесь переходить в аккаунт обидчика, чтобы выяснять отношения. Там может ждать ссылка на профиль якобы в другой соцсети, а на самом деле - на сайт, через который аферисты получат доступ к данным в вашем телефоне.

3. Активация банковской карты

Еще одну схему раскрыло Роскачество: мошенники стали отслеживать, когда клиентам банковдоставляют пластиковые карты, звонить им и предлагать «помощь» с активацией, хотя обычно пользователь делает это сам. Так они пытаются выманить данные карты, чтобы потом снимать деньги со счетов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Банки могут ввести «период охлаждения»

В Центробанке рассказали, что кредитные учреждения могут обязать ввести «период охлаждения». Что это значит? Если клиент начнет переводить деньги на подозрительные счета, внесенные банками в специальную базу, то операцию на два дня приостановят. Предполагается, что за это время человек осмыслит ситуацию или обсудит с родными, и мошенники останутся «с носом». Разработан законопроект, возможно, его примут в ближайшее время.

КОМПЕТЕНТНО

Оксана САВЧУК, психолог:

На первый план выходят эмоции

- Если раньше аферистам верили, по большей части, пенсионеры, то сейчас нередко прощаются с деньгами и люди среднего возраста. Почему? Из-за обилия тревожных новостей о событиях в мире даже те, кто всегда были бдительными и осторожными, становятся восприимчивее и уязвимее. Любая провокация извне сразу воспринимается эмоционально, а не разумно. Мошенники этим пользуются: загоняютв страх, в потрясение, и жертва готова на многое, лишь бы поскорее тревожную ситуацию разрешить.

Почему легко прощаются с миллионами? Потому что, накопив крупную сумму или взяв в кредит, человек не осознает в полной мере ее ценности, так как не использует ее в повседневной жизни. Другое дело, если эти деньги отложены на значимую цель – тогда человек задумается, прежде чем переводить их по первому велению незнакомцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Маму и папу могут посадить в тюрьму»: как мошенники выудили у 11-летнего школьника 200 тысяч рублей родительских сбережений

Четвероклассник из Иркутска отдал аферистам 200 тысяч рублей (подробности)

Перевела мошенникам почти 2 млн рублей. Медсестра из Ангарска рассказала, почему поверила аферистам

Более 1.8 млн рублей перевела мошенникам медсестра из Ангарска (подробности)

68-летний пенсионер из Усть-Кута лишился двух миллионов из-за мошенников

Он решил начать инвестировать деньги (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08