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Общество5 февраля 2023 6:25

Перевела мошенникам почти 2 млн рублей. Медсестра из Ангарска рассказала, почему поверила аферистам

Более 1.8 млн рублей перевела мошенникам медсестра из Ангарска
Мария КНЯЗЕВА
Женщина поняла, что ее обманули слишком поздно

Женщина поняла, что ее обманули слишком поздно

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

На одну жертву телефонных мошенников в регионе стало больше. Медсестра из Ангарска перевела аферистам более 1 миллиона 800 тысяч рублей. Ей звонили то «следователь СК», то «представитель Центробанка». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Позвонил мужчина, представился сотрудником Следственного комитета, - делится 44-летняя пострадавшая. – Сказал, что на мое имя в Москве человек пытается взять кредит на мое имя в обход меня, даже предоставил всю мою личную информацию, которую возможно предоставить. Предложил проверить номер телефона, с которого он звонит.

Женщина действительно решила проверить, номер совпал с номером следственного комитета Иркутска. Тут стоит отметить, что преступники сейчас часто пользуются программами подмены телефонных номеров.

- После этого мне позвонил якобы сотрудник Центробанка и начал меня направлять, говорить, что я должна сделать, чтобы предотвратить взятие кредита на мое имя, - рассказала ангарчанка.

А дальше все как в тумане. По указке аферистов женщина оформила три кредиты и все заемные средства перевела на указанные ими счета.

– Общая сумма оказалась 1 миллион 800 тысяч рублей, - сетует сибирячка. – Все их я отдала мошенникам.

Поняв, что стала жертвой обмана – звонившие перестали выходить на связь, медсестра пошла в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

- Теперь я понимаю, что так делать нельзя, представители СК и Центробанка не контактируют с физлицами, никогда не стоит вступать с ними в контакт, -вздыхает лишившаяся крупной суммы денег ангарчанка.

Всем жителям Иркутской области полицейские еще раз напоминают, что сотрудники правоохранительных органов, а также банковские работники не могут попросить вас по телефону перевести деньги или назвать данные своей банковской карты.

- Если вам поступают такие предложения, немедленно прекращайте разговор и сами обратитесь в полицию, - говорят в МВД региона.

Напомним, накануне от действий аферистов пострадал также медработник, но из Братска. Фельдшер перевела мошенникам более 5 миллионов рублей. Она отправляла деньги им несколько дней и даже слетала на самолете в другой регион, так как филиал одного из банков находился в другой области. Билет ей купили лжеправоохранители.

Из-за мошенников недавно лишился двух миллионов 68-летний пенсионер. Он решил начать инвестировать деньги. Перевел на указанные счета и собственные накопления и взятые в кредит средства.

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