Перевела мошенникам почти 2 млн рублей. Медсестра из Ангарска рассказала, почему поверила аферистам

Женщина поняла, что ее обманули слишком поздно Фото: ГУ МВД по Иркутской области

На одну жертву телефонных мошенников в регионе стало больше. Медсестра из Ангарска перевела аферистам более 1 миллиона 800 тысяч рублей. Ей звонили то «следователь СК», то «представитель Центробанка». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Позвонил мужчина, представился сотрудником Следственного комитета, - делится 44-летняя пострадавшая. – Сказал, что на мое имя в Москве человек пытается взять кредит на мое имя в обход меня, даже предоставил всю мою личную информацию, которую возможно предоставить. Предложил проверить номер телефона, с которого он звонит.

Женщина действительно решила проверить, номер совпал с номером следственного комитета Иркутска. Тут стоит отметить, что преступники сейчас часто пользуются программами подмены телефонных номеров.

- После этого мне позвонил якобы сотрудник Центробанка и начал меня направлять, говорить, что я должна сделать, чтобы предотвратить взятие кредита на мое имя, - рассказала ангарчанка.

А дальше все как в тумане. По указке аферистов женщина оформила три кредиты и все заемные средства перевела на указанные ими счета.

– Общая сумма оказалась 1 миллион 800 тысяч рублей, - сетует сибирячка. – Все их я отдала мошенникам.

Поняв, что стала жертвой обмана – звонившие перестали выходить на связь, медсестра пошла в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

- Теперь я понимаю, что так делать нельзя, представители СК и Центробанка не контактируют с физлицами, никогда не стоит вступать с ними в контакт, -вздыхает лишившаяся крупной суммы денег ангарчанка.

Всем жителям Иркутской области полицейские еще раз напоминают, что сотрудники правоохранительных органов, а также банковские работники не могут попросить вас по телефону перевести деньги или назвать данные своей банковской карты.

- Если вам поступают такие предложения, немедленно прекращайте разговор и сами обратитесь в полицию, - говорят в МВД региона.

Напомним, накануне от действий аферистов пострадал также медработник, но из Братска. Фельдшер перевела мошенникам более 5 миллионов рублей. Она отправляла деньги им несколько дней и даже слетала на самолете в другой регион, так как филиал одного из банков находился в другой области. Билет ей купили лжеправоохранители.

Из-за мошенников недавно лишился двух миллионов 68-летний пенсионер. Он решил начать инвестировать деньги. Перевел на указанные счета и собственные накопления и взятые в кредит средства.

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