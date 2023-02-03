Купили ей билет: фельдшер из Братска полетела в другой регион, чтобы передать мошенникам 5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Преступники пытаются завладеть доступом к вашим деньгам. Вам нужно срочно принять меры!

Услышав эти слова, 39-летняя фельдшер из Братска встревожилась не на шутку. Женщине позвонил незнакомец, и, представившись сотрудником полиции, предупредил о том, что ее хотят обокрасть. Не задумываясь, она поверила своему собеседнику. Через некоторое время с женщиной связался еще один незнакомец – якобы сотрудник Центробанка. Он уговорил братчанку снять со счетов все свои сбережения и перевести их на продиктованные номера карт. На это у нее ушло целых три дня.

- Позже женщине сообщили, что аферисты все же оформили кредиты от ее имени, - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области. - Под предлогом отмены незаконных операций, аферисты обманным путем убедили женщину обналичить займы и отправить все деньги на «безопасные» счета.

И тут самое интересное – филиал одного из банков находился в другой области. Но это не стало препятствием ни для аферистов, ни для самой жертвы обмана. Лжеправоохранители приобрели для женщины билет на самолет! Недолго думая, фельдшер отправилась в поездку, а по возвращении в родной город, она также продолжила оформлять кредиты и пополнять счета мошенников. Всего братчанка отдала аферистам почти 5 млн рублей.

Только спустя неделю женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».

Ранее «КП» - Иркутск рассказывала о том, что аферисты убедили учительницу из Иркутска продать 4-комнатную квартиру и влезть в долги. В результате мошеннических действий женщина лишилась 7 миллионов рублей.

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