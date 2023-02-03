«Мамочка, я задыхаюсь». Шестилетний мальчик умер в свой день рождения в больнице Забайкалья

Савелий – второй ребенок, долгожданный. Фото: Ольга Никифорова.

- Я его держу за холодную синюю ручку и даже согреть не могу, - в слезах рассказывает мама 6-летнего Савелия Ольга Никифорова. Ее сын умер… - Позже, когда я откинула одеялко, увидела, что его ноги превратились в черные колотушки! Сам Савушка это тоже увидел и спрашивает: «Мамочка я задыхаюсь! Я что умру?». Я стала кричать, звать на помощь, врачи прибежали. Не спасли. Савушка умер у меня на руках в свой день рождения…

Трагедия в семье Никифоровых произошла в ночь с 10 на 11 января этого года в городе Хилок Забайкальского края. Савелий – второй ребенок, долгожданный. Старшему сыну сейчас 21 год, разница с Савелием у них 15 лет, Ольга родила младшего в 36.

Савелию поставили капельницу. Под ней он лежал 4 часа. Фото: Ольга Никифорова.

- Все началось накануне Нового года, 26 декабря, - вспоминает Ольга. - Савушка приболел. Поднялась температура, - сообщает Ольга. - Я отпросилась с работы, повезла к врачу. Прописали лечение и отправили домой. Позже снимок показал бронхит. Но через день сыну стало хуже - совсем хрипеть начал! Снова повезла его на прием, Савушку предложили госпитализировать. Я сначала отказалась, но вечером мы сами поехали ложиться в стационар. Здоровье ребенка – важнее всего. Мы пролежали в стационаре три дня, а потом нас выписали. Савелию стало легче, он так радовался, что Новый год встретим дома всей семьей.

Все так и случилось. 2023-й Никифоровы отпраздновали, как всегда, все вместе.

0 января у мальчика был день рождения, ему исполнялось 6 лет. Фото: Ольга Никифорова.

Но 1 января у Савелия снова поднялась температура и через несколько дней мама была вынуждена снова везти ребенка к врачу. Дежурный педиатр, по словам женщины, сказал: «Не долечились» и прописала антибиотик.

- Сын жалуется: «Мамочка, ручки ножки болят», - говорит Ольга. – Лекарства не помогали. Савелию не становилось легче. Мы мотались из дома на прием к педиатру. Врач слушала и отправляла домой долечиваться. Все каникулы ездили к педиатру. Последний раз привезла сына 9 января…

По дороге домой Ольга с Савелием зашли в магазин – за тортом. 10 января у мальчика был день рождения, ему исполнялось 6 лет.

Старшему сыну сейчас 21 год, разница с Савелием у них 15 лет. Фото: Ольга Никифорова.

- Савелий еще увидел беляш на витрине, так его захотел! – говорит Ольга. – Я обрадовалась. Сын всю болезнь почти ничего не ел. Купила.

Савелий немного поел и лег спать, а мама принялась готовиться к празднику –надувать шары, украшать комнату, упаковывать подарки. Среди ночи вся семья проснулась…

- Савелия начало тошнить, а потом рвать… - говорит безутешная мать. Я вызвала скорую помощь, врачи приехали через 15 минут и забрали нас в больницу. Сначала мы попали в хирургическое отделение, где дежурил врач-терапевт. Он осмотрел, предположил, что у сына вирус и отправили уже в детское отделение. В Хилоке одна больница, где есть взрослый и детский блоки. Все это время Савушку рвало, он просил пить. Ему поставили укол - противорвотное. Но это не особо помогло. Он был весь белый, ослабший. Позже утром пришел сначала терапевт, который поставил вирусную инфекцию. Следом осмотрел педиатр, предположил кишечную инфекцию.

Ольга родила младшего в 36. Фото: Ольга Никифорова.

- Савелию поставили капельницу. Под ней он лежал 4 часа, - плачет Ольга. - Потом сын начал задыхаться. Я кричала: «Помогите! У меня сын умирает!». Медсестра принесла кислородную маску. Я столько раз подходила и умоляла вызвать борт санавиации и переправить нас в Читу. Но с признаками вируса, как мне сказали, нас отправят назад. Вечером Савушка посинел, поэтому врачи решили подключить к аппарату ИВЛ. А через пару часов Савушка умер...

Семья Никифоровых обратилась в СУ СК РФ по Забайкальскому краю. Уголовное дело действительно возбудили, причем по поручению председателя Следственного комитета России, по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Трагедия в семье Никифоровых произошла в ночь с 10 на 11 января этого года в городе Хилок Забайкальского края. Фото: Ольга Никифорова.

- По версии следствия, 10 января 2023 года мальчик был госпитализирован в хилокскую центральную районную больницу с симптомами вирусной инфекции, где скончался, - сообщает Следственное Управление Следственного комитета России по Забайкальскому краю. - Смерть ребенка могла наступить в результате отсутствия своевременной диагностики, из-за чего у пациента не был выявлен разрыв пищевода.

- После смерти моего Савушки к нам прибился щенок, мы назвали его Мальчик, - говорит Ольга. - Савелий давно хотел собаку… Мы даже с ним договорились, что весной купим. Но он не дождался…

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