«Пошли искать маму»: маленькие сестры едва не замерзли на 26-градусном морозе в Иркутской области

Маленьким сестричкам 3 года и 6 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Две маленькие девчушки потерянно шли по одной из улиц поселка Качуг Иркутской области. Взрослых рядом не было. Одиноких ребятишек во время патрулирования заметил экипаж Росгвардии. Правоохранителей поразило то, что у младшей из них была не завязана шапочка. Тем временем на улице стоял 26-градусный мороз. Да и кто отпустит таких малышек гулять одних?

Прапорщик полиции Андрей Колмаков и старший сержант полиции Алексей Щапов закутали детей в свои бушлаты и посадили в машину, чтобы согреть. Оказалось, что сестрам 3 года и 6 лет. Они рассказали, что пошли искать маму, так как дома никого не было. Одевались сами, как могли. Колготки и носки не нашли, поэтому зимние комбинезоны и ботиночки надели на голые ноги. Страшно представить, что могло бы случиться, не подоспев росгвардейцы вовремя. Сотрудники вневедомственной охраны передали девочек инспектору по делам несовершеннолетних.

Детей спасли сотрудники вневедомственной охраны прапорщик полиции Андрей Колмаков и старший сержант полиции Алексей Щапов

- В отношении родительницы составлен административный протокол в связи с неисполнением обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, - рассказали корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе Управления Росгвардии по Иркутской области.

К счастью, сейчас жизни и здоровью детей ничто не угрожает.

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