Лишилась 7 миллионов: аферисты убедили учительницу из Иркутска продать 4-комнатную квартиру и влезть в долги

Женщина была уверена в том, что все сделки и операции, которые она совершила проводятся формально Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники полиции разыскивают мошенников, которые уговорили учительницу из Иркутска продать квартиру и влезть в долги. В результате действий неизвестных женщина потеряла почти семь миллионов рублей.

Впервые аферисты связались по телефону с иркутянкой в августе 2022 года. Неизвестный, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил ей, что преступники завладели ее персональными данными и планируют лишить ее денег и недвижимости. Он предупредил женщину о секретности «операции». Чуть позже иркутянке позвонил лже-сотрудник банка, который порекомендовал ей создать финансовую «подушку безопасности» в размере двух миллионов рублей, чтобы сохранить свои накопления. Нужной суммы на руках у учительницы не было, поэтому она одолжила у знакомых и взяла займ в банке. Но и этих денег тоже не хватило. Поэтому она перевела столько, сколько удалось собрать. Преступники «прописали» в ее телефон свою карту, чтобы, используя pay-сервис, жертва бесконтактным способом пополняла их счет, а потом перечисляла деньги на счета третьих лиц.

Но и на этом мошенники не остановились. В ход пошла вторая часть плана, связанная с продажей квартиры.

- Стоит отметить, что в сентябре 2022 года иркутским оперативникам поступила информация от коллег из Москвы о том, что в одном из агентств недвижимости подыскиваются покупатели для срочной продажи 4-х комнатной квартиры в Иркутске. Стоимость объекта была занижена, что насторожило столичных риелторов и они сообщили сыщикам, - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

Сотрудник полиции направился по адресу, где проживала женщина. Однако, она категорически отказалась с ним общаться. Иркутянка заверила, что решение о продаже она приняла самостоятельно и без участия третьих лиц, потому что планирует переехать в другой город.

Учительница была уверена в том, что все сделки и операции, которые она совершила по совету лжебанкира, проводятся формально и будут аннулированы после задержания преступников. Иркутянка продала квартиру, а полученные деньги перевела тем же способом на счет мошенников.

- После этого ей приказали срочно выехать в Ангарск, там снять жилье на трое суток, ни с кем при этом не связываться. По возвращению в Иркутск, в дом родственников, последние сообщили, что в ее отсутствие им поступали звонки от неизвестных с требованиями назвать ее местонахождение. Прослушав записи разговоров, 44-летняя потерпевшая узнала голоса общавшихся с ней ранее мужчин и поняла, что стала жертвой обмана, - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

Ущерб от незаконных действий неизвестных составил почти семь миллионов рублей. Сотрудники полиции отмечают, что похожая история произошла в другом регионе. Там местный житель также продал квартиру и лишился 15 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции разыскивают преступников.

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