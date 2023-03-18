Предложение сделал под бой курантов, а свадьба - в красивую дату: пара поженится на колесе обозрения в Иркутске 23.03.2023

Для торжества пара выбрала день 23.03.2023. Фото: Юлия Сереброва.

- До определенного момента мы с Антоном были просто друзьями. Все изменил единственный вечер. Его я помню, как сейчас… - улыбается 22-летняя иркутянка Юлия Сереброва. Сейчас она невеста, а меньше чем через неделю станет женой. И эта дата Юлии и ее будущему мужу Антону Голосееву уж точно запомнится навсегда. Узы брака – это на всю жизнь. Однако, дело не только в этом. Для торжества пара выбрала день 23.03.2023. А место для регистрации? Тоже необычное - колесо обозрения в Иркутске. Но вернемся к их истории.

- Семь лет назад в День молодежи мы пошли на вечеринку вместе с приятелями, - говорит Юлия. - Он сделал поступок, которого я от него не ожидала! В конце дискотеки схватил за руку, выдернул на танцпол и закружил в медленном вальсе. В тот момент увидела в нем того самого мужчину, с которым хочу провести свою жизнь!

Через шесть лет отношений Антон сделал Юлии предложение – в Новый год, под бой курантов. Фото: Юлия Сереброва.

А как познакомились? Тоже в компании. Антон и Юлия из поселка Балаганск. Там и встретились. Юля с сестрой пришла на концерт в клуб, там же был и Антон с друзьями.

- Мы разговорились, но он мне тогда не понравился, - смеется Юля. - Да и я ему, наверное, тоже не сразу приглянулась. Но мы подружились, стали общаться. Ну а после того вальса все закружилось… Антон умеет удивлять. Знали бы вы, сколько шоколада он мне подарил?! Думала, располнею! (смеется). И еще он всегда дарил цветы. Причем даже когда служил в армии. То доставку букета закажет, то корзину шоколада пришлет.

Через шесть лет отношений Антон сделал Юлии предложение – в Новый год, под бой курантов.

Регистрация у пары состоится на колесе обозрения в Иркутске. Фото: Юлия Сереброва.

Сейчас пара живет в Иркутске. Юлия учится на последнем курсе университета, она – будущий юрист. Антон уже получил высшее образование по специальности национальная безопасность. И работает в ГУ МЧС по Иркутской области. Мужчина уже в звании сержанта.

- Мы специально выбрали дату – 23.03.2023. А регистрацию на колесе обозрения предложили Антону в ЗАГСе, - говорит Юлия. – Не думали. Сразу согласились! И теперь ждем нашего главного события в жизни.

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