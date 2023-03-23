"Нахамили? Плюнем в тарелку!": официантка откровенно рассказала, как дурят клиентов в ресторанах

Официанты встречают по одежке, а провожают… по оставленным чаевым. Фото: Алиса ТИТКО

Встречают по одежке, а провожают… по оставленным чаевым. Общепит - это суровый мир со своими законами. Смены по 12 часов, бой за недоеденные блюда, хамящие и пристающие клиенты - здесь каждый выживает, как может. Посетителям лучше и не видеть, что происходит за дверью с надписью «служебное помещение». Это из раза в раз доказывают истории моей знакомой Вероники, которая год проработала официанткой в одном из лучших ресторанов города. Публикуем ее откровенный рассказ для читателей «КП» - Иркутск».

Всегда проверяйте чек

- Ресторан большой, поэтому в нем часто заказывают банкеты. Вот и в тот вечер была гулянка на 15 человек. "Большие дяди" отмечали день рождения и сорили деньгами без разбора. Мои коллеги по цеху сразу распознали в них легкую добычу, которая оставит жирные чаевые, если хорошо "облизать".

Я тогда была стажером - зубрила меню, натирала столовые приборы, убирала со столов и выносила блюда. Поэтому к барскому столу не пустили. Туда определили трех официантов поопытнее. Но подглядеть кое-что мне удалось. Коллега неправильно приняла заказ и по ошибке вынесла горячее блюдо - ребрышки на гриле за 600 рублей - которые никто не просил.

«Приятного аппетита! Вычтем из твоей зарплаты», - у администратора в таких ситуациях ответ короткий.

Охранники ресторана всегда на страже порядка и спокойствия. Фото: Иван Макеев

Но у прожженных официантов подход другой: найти жертву побогаче или похмельнее и просто списать неприкаянное блюдо на них.

«Им-то какая разница, что есть и за что платить», - вылетело из уст главной официантки.

Так они и поступили! Списали на банкет тех самых пузатых дяденек. И подобная ситуация - не редкость.

За хамство получай плевок

Да, мы обслуживающий персонал, но это не значит, что с нами можно вести себя по-хамски. Не забывайте, что кухню и ваш столик разделяет длинный коридор, где редко ставят камеры. Поэтому очень уж хочется плюнуть в суп-пюре вредному гостю и потом с довольным видом наблюдать, как вы поедаете блюдо с личной изюминкой от официанта.

Вот пример. Есть в дорогих ресторанах такой вид гостей, как "зазвездившиеся самочки". Приходят попить смузи и поесть салатик с подружками, а заодно нафоткаться для соцсетей. Чаевые категорически не оставляют, зато обслуживание требуют на высшем уровне. Иногда из этих «милых» созданий вырывается быдло, которое они тщательно пытаются спрятать.

В тот день такие дамы пришли к нам на обед. Каждый официант, скрестя пальцы, надеялся, что они сядут не за его столик. Я выдохнула, когда эти «акулы» выбрали диванчик, который обслуживала моя коллега. Все было по сценарию: выбрали стейк, салатик и смузи. Через 20 минут, как и положено, их заказ был готов. Но одной из барышень не понравилось, как прожарено мясо. Выслушав прилюдное унижение, моя коллега-официантка вернулась в слезах.

Я, недолго думая, подхожу к столику, где восседают дамочки, извиняюсь и с вежливой улыбкой говорю, что мы немедленно заменим блюда. И когда повар подал мне новую порцию стейка, я решила проучить этих особ. Собрала все слюни, что были, и смачно плюнула в соус! А в конце от всей души пожелала девушке приятного аппетита.

Засланный казачок

В сложные времена бизнес готов на любые ухищрения, чтобы выжить. Вот и в нашем ресторане (это было в ковидный год) управляющие нанимали девушек, задачей которых было… разводить гостей на деньги.

Никогда не хамите официантам! Можете получить изюминку к блюду в виде плевка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вот как это работало. Красавицы заманивали кавалеров в наше заведение и спаивали их. Секрет в том, что бармен готовил девушкам коктейли с минимальным количеством алкоголя, а мужчинам наоборот подливал побольше. Они теряли самоконтроль, а очаровательные спутницы крепко держали их "на крючке" и вынуждали заказывать новые и новые блюда и напитки, выбирая самые дорогие в меню. За один такой вечер клиент, опьяненный коктейлями и милой спутницей, сам того не осознавая, запросто раскошеливался на 10-15 тысяч!

А еще управляющие доплачивали местным таксистам по 500 рублей за каждого привезенного в ресторан гостя. Задача водителя - так красочно расписать пассажиру заведение, чтобы тот немедленно согласился заехать туда на ланч или ужин.

Сколько стоишь, красавица?

"Работать в дорогом ресторане - это так увлекательно! Постоянно знакомишься с интересными, солидными и деловыми гостями", - так я думала до того, как попала в общепит. Но реальность и ожидания не совпали.

В нашем ресторане из 10 официантов - восемь девушек, не считая стажеров. Все красавицы, как на подбор! И у каждой свой личный, как они их называли, поклонник. Как правило, это состоятельный бизнесмен, которому давно за 35 лет. Жена и дети? Разумеется! Но о том, что каждую пятницу глава семейства пропадает не на затянувшемся совещании, а в ресторане, флиртуя со своей зазнобой-официанткой, они и не догадываются. А новой пассии он будет изливать душу, мол, "в семье все сложно и вообще мы скоро разведемся". И, конечно, оставлять щедрые чаевые. А кто не хочет заработать 5000 рублей за вечер просто за красивые глаза?!

Конкуренции во мне коллеги не увидели. Ну еще бы! 18-летняя девчонка, которая только переехала в большой город из маленькой деревни. Никого заинтересовать я точно не могла, да и не хотела. Пока в одну из ночных смен ко мне не начал подкатывать взрослый мужчина.

«Как зовут, красавица? А лет сколько? Замужем? Парень есть?» - засыпал вопросами.

А когда понял, что отвечать я не собираюсь, то рассвирепел и схватил меня за руку. Хорошо, что в ресторане есть охранники! Обнаглевшего клиента вывели. Но, по рассказам коллег, бывали случаи, когда мужчины называли цену и предлагали уехать после смены с ними...

Доедаем объедки

Один плюс работы в ресторане - голодной точно не останешься. Поначалу, как и весь персонал, обедала там за полцены. Но каждый день выкладывать по 350 рублей - разорение для студента-стажера.

Не злоупотребляйте алкоголем в ресторане и будьте начеку! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Так ты подъедай за гостями! Чего лицо скорчила? Брезгливая? Ну и голодай, нам больше достанется», - дали ценный совет другие официантки.

Они с упоением доедали за гостями закуски, пасту, рагу, запивая все недопитым вином. А некоторые и вовсе таскали куски с тарелок, пока несли их на стол клиентам! Кто ж будет пересчитывать кружочки колбасы в нарезке или взвешивать порцию салата?! Зато весь персонал сытый и довольный… Самые ловкие утаскивали домой даже целые блюда - подвыпившие клиенты могли и не заметить, что пару закусок или десертов им так и не вынесли. А если обман вскрывался, то достаточно просто сделать удивленный вид, извиниться и принести заказ, как ни в чем ни бывало.

Сначала я наблюдала за такой трапезой с отвращением, а потом не удержалась. Тоже отведала кусочек недоеденного стейка. И… мне понравилось!

P.S.

Так я отработала в общепите целый год. Возвращаться не планирую, но и как клиент хожу по ресторанам нечасто. И если все-таки решаюсь где-нибудь отобедать, то стараюсь официантам не хамить, а чеки проверять.

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