Глава МЧС России вручил оранжевый берет 6-летнему мальчику, чью мечту побыть спасателем год назад исполнил Владимир Путин. Фото: Телеграм-канал МЧС России.

6-летний мальчик из Бурятии не первый год мечтает стать пожарным. О заветном он даже рассказал президенту России Владимиру Путину. Поэтому 15 декабря он стоял перед главой МЧС России Александром Куренковым, который вручил ему почетный оранжевый берет пожарного.

- На встречу с министром в пожарной части в Улан-Удэ 6-летний малыш пришел вместе с родителями и братом. Он старался держаться уверенно, несмотря на большое количество людей в форме. Сам мальчик пришел в боевой одежде пожарного. В будущем юный пожарный из Бурятии собирается стать сотрудником МЧС России. На память Куренков вручил ему оранжевый берет, - рассказали в федеральном ведомстве.

Напомним, маленький пожарный написал письмо Владимиру Путину во время акции "Елка желаний" в 2021 году. Его мечту исполнили 27 декабря - в день, когда спасатели отмечают свой профессиональный праздник. Он заступил на свое первое боевое дежурство.

Мальчик нес караул в полной экипировке, ездил на пожарной машине и даже тушил настоящий пожар. Он погрузился в пожарный автомобиль, на котором боевые товарищи под вой сирен, разгоняя потоки автомашин, направились к месту вызова. Оказалось, что неподалеку горела бесхозная постройка площадью около 1,5 квадратных метров. Не теряя ни секунды, мальчик с коллегами провели боевое развертывание. Спустя несколько минут юный пожарный сам потушил огонь.

А затем ему позвонил президент. Спросил о впечатлениях, поздравил с Днем спасателя и пожелал здоровья.

- Будь здоров! - бойко ответил Владимиру Путину мальчишка.

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