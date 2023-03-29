Ожидаются ли сильные землетрясения в Иркутске в 2023 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Анекдот про то, что землетрясения в Иркутске заменяют будильник, основан на реальных событиях. Но в каждой шутке есть доля правды. Ожидаются ли ощутимые землетрясения в Иркутске в 2023 году? Своим мнением на этот счет поделились сейсмологи из Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН - директор организации Елена Кобелева, ее заместитель Владимир Чечельницкий.

Землетрясения в Иркутске в 2023 году: мнения сейсмологов

Сейсмологи отмечают, что после предыдущих двух неспокойных лет сейчас в Иркутской области действительно настал “период затишья”.

- В 2022 году отмечается снижение сейсмоактивности по сравнению с 2021 годом. Для Иркутской области среднее количество землетрясений в месяц - 700-800, из них ощутимых – 20-22 в год. А в 2021 году зарегистрировано примерно 100 ощутимых толчков! В некоторые месяцы фиксировалось по 20-30 ощутимых движений земной коры. 2022 год был более спокойным, но отметился «землетрясениями-близнецами», которые были зафиксированы в районе Большого Голоустного. В Иркутске они ощущались на пять баллов, - говорит Елена Кобелева.

Пока в плане землетрясений в Иркутске в 2023 все “тихо-мирно”, отметила Елена Кобелева. Ощутимых толчков с начала года еще не зафиксировали. Такой характер сейсмособытий считается нормой в нашем регионе.

- Невозможно сказать точно, сколько продлится период сейсмического затишья, - отмечает Владимир Чечельницкий.

Длительность “периодов затишья” в Иркутской области иногда достигала 50 лет.

Как оценивается интенсивность землетрясений в Иркутске в 2023 году

Иркутск достаточно большой город. Сейсмологи отмечают, что в разных районах землетрясения чувствуются по-разному. К примеру, в Ново-Ленино максимальный балл может достичь отметки 8, тогда как в остальных частях города будут ощущаться все 9.

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